Эксперты «Ростелекома» рассказали об информационной безопасности

20.05.2021 | 15:26

В среду, 19 мая, «Ростелеком» провел в Пензе семинар в рамках роуд-шоу «КиберДрайв». Представители госсектора, банковской сферы, промышленности, энергетики и других отраслей узнали о защите от цифровых угроз и хакерских атак.

Количество компьютерных атак на компании растет, техники становятся все более продвинутыми, а уровень кибергигиены корпоративных пользователей остается крайне низким. По оценке экспертов «Ростелекома», только 16% компаний способны сопротивляться хакерским атакам.

Директор по развитию бизнеса по информационной безопасности макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Владимир Левин рассказал, что эксперты «Ростелекома» выделяют 5 уровней злоумышленников: автоматизированные системы, киберхулиганы, киберкриминал, кибернаемники и проправительственные группировки. Для эффективной защиты нужно понимать, какие именно хакеры могут ее атаковать.

Например, для базового мониторинга инцидентов можно подключить сервис MSS ERA от «Ростелекома», а комплексную защиту от сложных атак реализуют эксперты Solar JSOC.

Компании выгоднее и проще приобрести сервис по подписке, чем купить дорогостоящие ИБ-решения и нанимать специалистов для их обслуживания. Эксперты «Ростелекома» предлагают платформу управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS.

Как отметил менеджер проектов ПАО «Ростелеком» Сергей Русяев, сервисная модель дает компаниям возможность снизить затраты на информационную безопасность (ИБ) при сохранении высокого уровня защиты. Экономия достигает 40%, а обслуживание берут на себя эксперты сервис-провайдера.

Набор сервисов от «Ростелекома» включает технологии для защиты практически всех сегментов инфраструктуры. Так, Anti-DDoS уберегает от атак на онлайн-ресурсы. Примерно 30% подобных инцидентов затрагивает сегмент онлайн-торговли, а 20% - госсектор. Причем организация самой простой DDoS-атаки стоит от 10-15$, что делает этот инструмент доступным даже для хакеров-любителей.

С помощью сервисов можно также защитить каналы связи от перехвата информации, корпоративную почту - от вредоносного ПО, спама и фишинговых рассылок, а ИТ-периметр компании - от сетевых угроз, способных привести к остановке бизнес-процессов и хищению денежных средств.

Эксперты «Ростелекома» также представили участникам «КиберДрайва» возможности программных решений по защите от киберугроз. Так, управлять доступом сотрудников в интернет и защититься от веб-угроз можно с помощью шлюза веб-безопасности. Сервис Solar webProxy защищает от заражения компьютеров вредоносным ПО и, как следствие, от проникновения хакеров в сеть компании.

На фоне пандемии впервые с 2017 года эксперты «Ростелекома» зафиксировали рост количества внутренних нарушений ИБ, половина которых была связана с утечками данных. Причем 60% подобных действий совершают рядовые сотрудники компаний.

Защититься помогают DLP-системы. Например, Solar Dozor от «Ростелекома» позволяет эффективно блокировать передачу информации, выявлять признаки корпоративного мошенничества, заниматься профилактикой инцидентов и контролировать рабочее время сотрудников.