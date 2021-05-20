Антон Колосков: малоизвестные факты о гендиректоре «Фармации»

20.05.2021 | 09:12

18 мая в Басманном суде Москвы прошло заседание о продлении меры пресечения генеральному директору пензенского ОАО «Фармация».

Местный флагман фармбизнеса последнее время на слуху. Арест экс-губернатора Белозерцева в конце марта вызвал широкий резонанс, он коснулся и пензенской компании, чей руководитель Антон Колосков якобы причастен к данному делу.

Про Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля известно многое. Хотелось бы разобраться в личности еще одного участника данной истории - Антона Колоскова.

От менеджера до «Лидера России»

Если попросить любого пензенца назвать первое вспомнившееся название аптеки, то почти наверняка он скажет: «Фармация». Эта организация, действующая в сфере фармацевтических услуг с 1992 года, знакома каждому, кому были нужны лекарства.

Когда-то в Пензенской области присутствовали практически все крупнейшие национальные дистрибьюторы, однако в начале 2015-го большинство из них закрыли свои представительства и ушли из региона. Просто потому, что им было невыгодно здесь работать.

Но осталась пензенская «Фармация», она никуда уходить не собиралась. Это не просто аптечная сеть, которая обеспечивает лекарствами людей. Это и сеть медицинских клиник «Эскулап», это и оборудованный аптечный склад, а также крупный работодатель и налогоплательщик в регионе.

Антон Колосков пришел на работу в «Фармацию» в 2007 году, он начал путь простым менеджером и через 10 лет занял пост генерального директора. В итоге выбор совета директоров компании оказался удачным.

Сам Колосков в 2017 году говорил, что долго и упорно шел к своей цели: «Я начал рядовым менеджером отдела маркетинга, через некоторое время стал начальником этого отдела. Через год стал работать в структурном подразделении - медицинском центре «Эскулап», где шесть лет был заместителем руководителя по развитию бизнеса. В 2014 году вернулся в головную компанию «Фармация» на должность заместителя генерального директора, позже был назначен первым заместителем и вот с 20 декабря 2017 года - генеральный директор. Как амбициозный руководитель и целеустремленный человек попробовал свои силы во всероссийском конкурсе «Лидеры России».

По словам коллег Колоскова, во многом благодаря его стараниям и энергии пензенцы ежедневно приобретают лекарства в сетевых аптеках (а их в регионе 128, в том числе и в отдаленных населенных пунктах с небольшим количеством жителей), а также пользуются услугами медицинских центров и клиник. Партнеры описывают «Фармацию» как надежную компанию, снабжающую препаратами и изделиями медицинского назначения все учреждения здравоохранения области.

Активность Колоскова шла на пользу жителям: в пунктах продажи постоянно проходили акции, появилась интернет-аптека, постоянно модернизировался склад (в то время как другие регионы свои склады закрывали или перепродавали). На обучение к врачам «Эскулапа» приезжали из Мордовии, Саратова и даже из Москвы - для обмена опытом. А сотрудники «Фармации» набирались новых знаний у врачей из Израиля. Еще в столице не была освоена в полной мере телемедицина, а в пензенской «Фармации» уже можно было получать консультации иностранных врачей: первоначальное заключение - бесплатно.

Любовь к Пензе привела к Малахову

Антон Колосков всегда открыто говорил о любви к своему родному городу и всеми силами старался рассказать о нем другим людям.

Еще в 2013 году, когда он не был генеральным директором, принял участие в конкурсе Первого канала «В отпуск с Андреем Малаховым». Из 35 тысяч заявок отобрали только 30 финалистов, в том числе и Антона Колоскова.

«Я люблю свой город, поэтому я смогу внести свою частичку в дело прославления нашей Пензы. Андрей Малахов отметил, что я единственный участник, который в своем письме говорил не о себе, а о своем городе, его истории и людях, прославивших нашу Пензу», - вспоминал Антон Александрович.

«Странный» бизнес - бесплатное хранение на складе

Когда пандемия коронавирусной инфекции пришла в Сурский край, «Фармация» обеспечивала противовирусными препаратами не только пензенские учреждения здравоохранения, но помогала и соседям, у которых возникла острая потребность в этих лекарствах: Республике Мордовии, Самарской и Ульяновской областям.

Учитывая опыт обращения с вакцинами, пензенское правительство доверило работу с вакцинами от COVID-19 именно ОАО «Фармация». По распоряжению Колоскова была перестроена деятельность склада, транспортного отдела и резервного энергообеспечения. И как только началась иммунизация населения от COVID-19, весь объем вакцин, направленный в регион (а это свыше 100 тысяч доз), поступил на склад «Фармации». Оттуда препарат доставляется собственным транспортом компании в пункты вакцинации, открытые в Пензе и области. Причем по решению генерального директора с согласия совета директоров услуги по приемке, хранению и доставке вакцины «Гам-КОВИД-Вак» оказываются бесплатно.

Против коронавируса

Под руководством Колоскова «Фармация» выстроила заслон эпидемии еще в одном направлении - в обеспечении кислородом COVID-инфицированных пациентов. Для этого в острый период пандемии, когда в других регионах испытывали перебои с кислородом, генеральный директор увеличил штат грузчиков, водителей и фармацевтов, организовал двухсменный график работы. В итоге поставка газа в больницы города и области увеличилась с 2 000 до 15 000 баллонов в месяц. По экстренным заявкам больниц аптечный склад работал без выходных, 24 часа в сутки. Для обычного человека это просто цифры, но в пандемию они приобретают огромное значение - без кислорода многим больным просто не выжить.

Как правило, простой житель Пензенской области не задумывался, насколько сложна и уникальна работа с новой вакциной от COVID-19. Условия хранения, сборка и транспортировка в медицинские организации, прочие манипуляции должны производиться очень быстро, при температуре не выше минус 18 °С. Разморозка допускается единожды, в месте вакцинации, непосредственно перед инъекцией, в течение не более 30 минут. А это - специальные морозильные лари больших объемов, специальные хладоэлементы, которые замораживаются до температуры -40 °С и держат ее продолжительное время, дополнительные термоконтейнеры и электронные термоиндикаторы, обучение и подготовка специалистов.

За несколько лет руководства Антон Колосков задал флагману регионального фармацевтического бизнеса мощный ход, даже в его отсутствие все подразделения ОАО «Фармация» продолжают свою работу и «Фармация» остается надежной опорой для здравоохранения Пензенской области.