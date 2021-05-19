Общество

В Пензе в школьном музее советского быта вспомнили пионерию

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Елизавета Воронова - экскурсовод в школьном музее советского быта, и часть экспозиции посвящена пионерам, которыми так восхищается восьмиклассница. Считает, что это были воспитанные ребята, всегда готовые помочь друг другу, взрослым, стране и еще хорошо учились - в общем, пример есть с кого брать.

«Я думаю, что это самое счастливое время, когда дети были без телефонов. Они, получается, всегда были на улице. Руководство СССР видело своеобразные средства воспитания нового совершенного гражданина. Школьники, приобщенные к организации, вели активное участие во всех общественных делах, собирали макулатуру, металлолом и помогали ветеранам.

В пионеры принимались только достойные ученики, и им повязывали красные галстуки. Три конца галстука обозначают неразрушимую связь трех поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров», - пояснила ученица средней школы № 74 г. Пензы Елизавета Воронова.

Идейным вдохновителем музея стал директор образовательного учреждения Сергей Альчин. Он же инициировал выставку «Школьная жизнь в картинах художников», которая украшает коридор учебного заведения. На полотнах часто встречаются ребята в алых галстуках.

Сергей Васильевич говорит, что многим обязан пионерской организации. Именно она повлияла на его становление как гражданина и патриота: был в детстве командиром отряда.

«Та воспитательная задача, которая была поставлена старшими, внедрялась в нас исподволь, и мы становились действительно лидерами. Я был организатором всех добрых дел», - сообщил директор средней школы № 74 г. Пензы Сергей Альчин.

Рассказать о своем счастливом детстве в красных галстуках два года назад попробовали операторы 11 канала Николай Егоров и Игорь Арибрус и журналист Александр Сботов. Свою собирательную они историю назвали «Утро пионера СССР».

Традиция принимать ребят в пионеры не канула в лету. Ежегодно всем желающим в торжественной обстановке повязывают галстуки на Красной площади.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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