В Пензе назначен новый управляющий структурным подразделением ЦБ РФ

19.05.2021 | 18:05

В среду, 19 мая, стало известно о назначении нового управляющего отделением по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. Им стал Александр Хлобыстов.

В системе Банка России Александр Хлобыстов работает более 30 лет. В 1988-1989 годах он заведовал архивом Кировского областного управления Госбанка СССР. Затем в течение 25 лет прошел путь от инкассатора отдела кассовых операций до начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской федерации.

С января 2017 года - заместитель управляющего отделением по Кировской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.

19 мая стало первым днем работы Александра Хлобыстова на новом месте.