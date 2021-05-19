Политик Игорь Руденский вручил подарки строителям Сурского рубежа

19.05.2021 | 18:30

Лидия Синягина ковала победу в тылу. Во времена Великой Отечественной жительница Кузнецка трудилась на военном заводе и возводила Сурский рубеж. Оборонительное сооружение проходило и по территории Пензенской области. Оно предназначалось для сдерживания фашистских войск в случае падения Москвы.

Пенсионерка прекрасно помнит, как копала противотанковые рвы.

«Градусов за 40 уже было. Невозможно лом держать в руках, обмораживали щеки», - рассказала ветеран труда Лидия Синягина.

В этом году исполняется 80 лет с начала возведения Сурского рубежа обороны. В честь юбилейной даты в гости к участнице событий приехал Игорь Руденский. Депутат Государственной думы III-VI созывов от Пензенской области привез горожанке подарки.

Опытный политик побывал также в селе Ульяновка Кузнецкого района - в гостях у Антонины Куренковой. В 16 лет ее направили на строительство линии обороны.

«Рыли окопы, противотанковые рвы глубиной в три метра. Вся молодежь», - сообщила труженик тыла.

«Мы не имеем права забывать об этих людях, которые буквально зимой рыли противотанковые рвы, окопы. Очень тяжелые условия труда были, жили по 6-7 человек в комнате, недоедали. Конечно, очень приятно поздравить их и с 9 Мая, и с их праздником - 80-летием Сурского рубежа», - подчеркнул депутат Государственной думы РФ III-VI созывов Игорь Руденский.