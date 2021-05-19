Общество

Пензенцы сдали экзамен на право управления водным транспортом

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Сесть на гидроцикл или в лодку с мотором дозволяют только тем, кто справился с теорией. В центре ГИМС приняли экзамены у жителей, которые хотят получить право управления водным видом транспорта.

«Самое главное - добиться от соискателей определенных знаний при управлении маломерными судами, чтобы они воды области проходили на своих судах без опаски для всех желающих отдыхать на берегу, пользоваться водными объектами», - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС РФ по Пензенской области Сергей Петрунин.

«Я поставил себе цель получить права. В прошлом году категорию А открыл, B уже давно открыта. Сейчас водные хочу. Надеюсь, практику тоже удачно сдам. Интересно по нашим рекам поплавать», - рассказал экзаменуемый Егор Александров.

Для него это уже вторая попытка. Осенью прошлого года он допустил три ошибки в ответах на вопросы, в этот раз с теорией справился блестяще. Теперь бы на практике все применить.

Из 21 экзаменуемого 9 не удалось пройти испытание. Но шанс на исправление у них есть: через две недели, подучив правила, можно прийти на пересдачу.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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