В Воскресеновке разгорелся скандал из-за памятника Воину-Освободителю

18.05.2021 | 18:08

Не нашлось места Воину-Освободителю в Воскресеновке. Памятник стоит на окраине у глухого забора, на деревянном поддоне. С дороги на Кондоль его и не заметишь. Цветы приносят местные - кто знает о скульптуре и хочет вернуть в центр села.

«Мы планировали его тут поставить, вот его эскиз. Это место отмежевано и поставлено на кадастровый учет», - рассказал житель села Воскресеновка Владимир Подзоров.

Группа сельчан инициировала сбор денег на монумент в честь Великой Победы. Есть документ, подтверждающий согласование схемы расположения: улица Советская - рядом с клубом. Скульптура прибыла в прошлом году весной.

Примерно в то же время в Воскресеновку доставили другой памятник, одобренный администрацией сельсовета. Его расположили на территории школы. Так и стояли оба: один - на площадке, выложенной плиткой, второй - в паре минут ходьбы на той же улице, на деревянном поддоне, поскольку чиновники не дали разрешения на размещение.

Активистам пришлось искать Воину приют, об этом рассказывают стихами.

«Слышу его голос, вижу во сне. Дом оказался на муниципальной земле. «Не имеете права», - глава говорит. С тех пор памятник у дороги стоит», - процитировал житель села Воскресеновка Виктор Латышев.

«Мы желаем и видим площадь на селе, чтобы героя-победителя видели наяву, а не во сне. Чтобы стар и млад посещали, цветы возлагали», - отметила жительница села Воскресеновка Зинаида Андреева.

Глава сельсовета Александр Яблоков по телефону пояснил: скульптура частная, никто не будет за нее отвечать, чистить снег, убирать листву и прочее.

«Неоднократно предлагалось передать данный памятник на баланс администрации Воскресеновского сельсовета для дальнейшей работы по благоустройству. Получен категорический отказ. Памятник переместили собственники на свое усмотрение, на место, куда они считают нужным. Больше в администрацию никаких предложений с прошлого года не поступало», - сообщил Александр Яблоков.

Также он предложил альтернативу - площадку на участке сельсовета на Советской, в 20 шагах от прежнего места, там и плиту положили. Инициативная группа не соглашается. Затянулась дорога к победе у этого Воина-Победителя.