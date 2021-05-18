COVID-19: почти 6 тыс. пензенцев находятся под наблюдением медиков

18.05.2021 | 13:10

Во вторник, 18 мая, региональный штаб опубликовал географию новых случаев COVID-19, выявленных за последние сутки.

Из 72 инфицированных 25 проживают в Пензе, 9 - в Колышлейском районе, по 5 - в Мокшанском, Пензенском районах и городе Заречном, 4 - в Бековском районе, по 3 - в Бессоновском, Кузнецком и Лопатинском, по 2 - в Вадинском, Иссинском и Никольском, по 1 - в Земетчинском, Нижнеломовском, Сердобском и Тамалинском районах.

За сутки ПЦР-методом обследовано 2 540 человек. Суммарный охват тестированием населения области достиг 71,15%.

С начала пандемии в регионе подтверждено 46 320 случаев коронавирусной инфекции. Под наблюдением медиков находится 5 859 человек, снято с контроля 129 871.