Общество

COVID-19: почти 6 тыс. пензенцев находятся под наблюдением медиков

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Во вторник, 18 мая, региональный штаб опубликовал географию новых случаев COVID-19, выявленных за последние сутки.

Из 72 инфицированных 25 проживают в Пензе, 9 - в Колышлейском районе, по 5 - в Мокшанском, Пензенском районах и городе Заречном, 4 - в Бековском районе, по 3 - в Бессоновском, Кузнецком и Лопатинском, по 2 - в Вадинском, Иссинском и Никольском, по 1 - в Земетчинском, Нижнеломовском, Сердобском и Тамалинском районах.

За сутки ПЦР-методом обследовано 2 540 человек. Суммарный охват тестированием населения области достиг 71,15%.

С начала пандемии в регионе подтверждено 46 320 случаев коронавирусной инфекции. Под наблюдением медиков находится 5 859 человек, снято с контроля 129 871.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

зачем? я ни хочу и не буду ни под чьим наблюдением

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