В Пензе по инициативе «Сбера» появилась улица Ларисы Яшиной

17.05.2021 | 15:54

В Дальнем Арбекове появилась улица, названная в честь известной пензенской поэтессы Ларисы Яшиной. С соответствующей инициативой выступил «Сбер», реализующий проект «Во имя женщин».

Всю жизнь (с 1941 по 2020 год) Лариса Яшина, лауреат различных литературных премий, член Союза писателей России, Союза журналистов СССР и России, жила в Пензе. Родному городу, землякам она посвящала свое творчество.

«Сбер», признавая заслуги поэтессы, внес предложение о присвоении улице в строящемся жилом комплексе «Лугометрия» имени выдающейся соотечественницы. Инициатива была поддержана правительством Пензенской области и депутатами городской думы.

Не секрет, что в честь женщин в России названо не так много улиц, как могло бы быть, поэтому цель проекта - обратить внимание общественности на важность гендерного равенства и подчеркнуть роль женщин в различных сферах деятельности.

«Проект «Во имя женщин», запущенный к Международному женскому дню, получил живой отклик и логичное продолжение. Мы рады, что регионы активно поддержали нас и нам удалось привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства, которое проявляется даже в названиях улиц. Благодаря инициативе «Сбера» на улицах российских городов появится больше женских имен, а их жители узнают о великих соотечественницах», - подчеркнул старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

17 мая памятную доску торжественно открыли председатель областного Законодательного собрания Валерий Лидин и управляющая Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева.

Она отметила, что в истории России женщины (выдающиеся поэтессы, спортсменки, доктора, ученые) играют огромную роль.

«Они меняли и продолжают менять мир, оставляют важный след во всех сферах жизни. Наш проект призывает обратить внимание на значимость вклада женщин в развитие нашей страны, в развитие всего мира», - прокомментировала важное событие Марина Дементьева.

Руководительница регионального отделения «Сбера» рассказала, что Пенза стала первым городом России, в котором в рамках проекта улица была названа в честь соотечественницы. Имя Ларисы Яшиной будет увековечено и продолжит жить в умах и сердцах людей.

Дочь поэтессы Яна Загребельная, присутствовавшая на открытии памятной доски, выразила огромную благодарность правительству области за признание заслуг ее матери перед Пензенской землей и Сбербанку - за такой важный проект.

«Надеюсь, что то творческое наследие, несущее любовь к родной земле, которое оставила Лариса Яшина, останется в памяти поколений и будет являться гордостью Пензенской земли!» - высказалась Яна Загребельная.