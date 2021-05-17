Подведены промежуточные итоги голосования по благоустройству

17.05.2021 | 12:32

В Пензенской области на платформе 58.gorodsreda.ru продолжается рейтинговое голосование за общественные территории и дизайн-проекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Представлены 44 общественные территории в шести муниципальных образованиях региона: Пензе, Заречном, Кузнецке, Каменке, Нижнем Ломове и Сердобске.

В Пензе в список вошло 25 объектов. По состоянию на 12:00 17 мая среди них лидирует зона отдыха у Арбековских прудов (в районе Дальнего ручья со стороны улицы 65-летия Победы). За нее проголосовало 3 184 человека.

На втором месте набережная в районе моста Дружбы - 2 744, на третьем - сквер Студенческих Отрядов на улице Беляева (в районе Гагарина, 24) - 1 490.

Далее следуют: Привокзальная площадь (1 399), сквер за Дворцом единоборств «Воейков» (1 318), сквер Дружбы (1 093), «Тропа здоровья» (928), Комсомольский парк (894), сквер на улице Терновского в районе школы № 59 (736), Семейный сквер в районе улицы Антонова (630), сквер имени В. Г. Белинского (513), лестничный марш от памятника Первопоселенцу до Спасо-Преображенского мужского монастыря (409), сквер 40-летия Победы (401).

Следующие в списке: сквер имени В. В. Тарасова в районе улицы Карпинского (395), сквер около дизельного завода (310), сквер между улицами Октябрьской, Суворова, Плеханова (305), Пионерский сквер (213), сквер «Химмаш» (156), сквер в прилегающем лесном массиве около клинической больницы № 4 (136), территория зеленых насаждений на Пацаева (108), территория в районе проспекта Строителей, 89-91 (90), сквер Героев-чернобыльцев (51), зона в районе улицы Лядова, 2-30 (43), сквер «Молодая семья» на Володарского (14), зона в границах улиц Пушкина - Володарского - М. Горького - Красная, перед зданием администрации города Пензы (9).

В Каменке пока больше всего голосов (1 764) отдано за благоустройство площади Победы (сквера Победы); в Нижнем Ломове - за обновление стадиона на улице Урицкого, 56а, и приведение в порядок прилегающих к нему зон (2 285 голосов); в Сердобске - за благоустройство сквера имени В. А. Слепцова на улице Тюрина (2 238); в Кузнецке - за благоустройство территории между ФОК «Звездный» и гостиницей «Кузнецк» (1 275); в Заречном - за обновление зоны отдыха «Солнечная» (5 181).

Голосование продлится до 30 мая. Принимать участие в нем могут жители не только шести вышеназванных городов, но и любых других населенных пунктов Пензенской области.

Для этого нужно зайти на 58.gorodsreda.ru через сайт госуслуг или зарегистрироваться, указав в форме ФИО, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты и номер телефона. Затем выбрать из списка общественную территорию и проголосовать за нее.

Принять участие в голосовании может любой житель области, достигший 14-летнего возраста. Сделать свой выбор можно лишь один раз.