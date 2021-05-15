Общество

Сотрудники рыбоохраны вытаскивают сети из рек в черте Пензы

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Сотрудники рыбоохраны отправились в рейд по Суре. На реке ищут расставленные сети, с помощью специального приспособления прочесывая дно. Работают в черте города, неподалеку от частного сектора.

«Если сеть заглублена и рыба набилась, то сеть тонет. Так называемая «кошка» железная - она как кулак с шипами - цепляет сеть и вытаскивает», - рассказал заместитель начальника регионального отдела Средневолжского ТУ Росрыболовства Леонид Баталин.

Уже спустя 10 минут с начала рейда специалисты нашли первую ловушку для рыбы, установленную браконьерами, с плотвой и окунями.

«В любой реке запрещено ловить сетями, сетными орудиями лова в виде подъемников, люлек, треугольников. Вступает в силу статья 256, мы привлекаем к уголовной ответственности людей, которые занимаются незаконной рыбалкой», - предупредил Леонид Баталин.

На территории Пензенской области по 15 июня продолжает действовать нерестовый запрет. Ловить рыбу можно только с берега и одной удочкой. Некий рыбак на надувной лодке выплыл на середину реки и, поскольку ни окунь, ни карась ему не попались, отделался предупреждением. Другой с берега увидел патруль и ретировался, не вступая в полемику.

Рейд по Суре организовали в рамках экологической акции «Всероссийский день без сетей». Она проходит в стране с 10 по 16 мая.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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