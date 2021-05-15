Олег Мельниченко наградил победителей форума «Сурские ласточки»

15.05.2021 | 12:49

В субботу, 15 мая, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко наградил победителей V регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки».

Мероприятие с призовым фондом в 250 тысяч рублей проходило с 13 мая на территории базы отдыха «Чистые пруды». В нем участвовали 150 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Их целью было освоение навыков социального проектирования, подготовка к грантовым конкурсам и форумным кампаниям.

Организаторы форума разработали пять направлений подготовки: «Предприниматели и новаторы», «Патриоты XXI века», «Регион добрых дел», «Молодежная команда страны», «ЗОЖ и Труд Крут».

Молодые люди готовили собственные проекты. Кроме того, для них проводились мастер-классы по ораторскому искусству, профильные тренинги по всем направлениям от федеральных и региональных экспертов. Каждый из трех дней стал насыщенным, полным новых открытий и достижений.

Подводя итоги форума, Олег Мельниченко отметил, что в современном мире правильно сформулировать и защитить свой проект очень важно.

«Потому что основная деятельность во всех сферах строится по проектному принципу. Умение создать свой проект - это целый комплекс знаний и навыков» - подчеркнул он, пообещав поддерживать молодежные инициативы.

Форум завершился награждением. Победитель в каждом из направлений получил приз в размере 50 000 рублей. Олег Мельниченко положительно оценил представленные участниками проекты и пообещал подумать над увеличением объема финансирования грантов на реализацию молодежных инициатив.