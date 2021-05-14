Общество

В Пензу прибудет одна из величайших христианских святынь

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В Пензу прибудет ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Как пояснили в Пензенской епархии, это одна из величайших святынь, связанных с образом Пречистой Девы. Она собственноручно сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего Успения.

С IV века пояс Богородицы, заключенный в золотой ковчег с царской печатью, находился в Константинополе. В X столетии святыню, прославленную чудесами, разделили на части. Одна из них хранится теперь в Ватопедском монастыре на Афоне.

В 2011 году пояс привезли в Россию, в 14 городах ему поклонились более 3 млн паломников. Тогда же к 200-летию Казанского кафедрального собора частица пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург.

Именно эту реликвию привезут в Пензу в пятницу, 21 мая, в 13:00. Святыня будет находиться в Спасском кафедральном соборе до 18:00 23-го числа.

«Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей. Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства», - пояснили в пресс-службе епархии.

Источник — фото пензенская-епархия.рф
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Гость||

Зачем?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пояс привезли в Россию, в 14 городах ему поклонились более 3 млн паломников.
Это очень серьёзная болезнь,поклоняться куску тряпки.

Гость||

Реклама?

Видно совсем доходы просели

Гость||

все меньше и сеньше людей ведутся на эти представления, особенно когда сталкиваются с пренебрежением их собственных чувств которые церковь должна поддерживать

Имя: Гость
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