В Пензу прибудет одна из величайших христианских святынь

14.05.2021 | 10:28

В Пензу прибудет ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Как пояснили в Пензенской епархии, это одна из величайших святынь, связанных с образом Пречистой Девы. Она собственноручно сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего Успения.

С IV века пояс Богородицы, заключенный в золотой ковчег с царской печатью, находился в Константинополе. В X столетии святыню, прославленную чудесами, разделили на части. Одна из них хранится теперь в Ватопедском монастыре на Афоне.

В 2011 году пояс привезли в Россию, в 14 городах ему поклонились более 3 млн паломников. Тогда же к 200-летию Казанского кафедрального собора частица пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург.

Именно эту реликвию привезут в Пензу в пятницу, 21 мая, в 13:00. Святыня будет находиться в Спасском кафедральном соборе до 18:00 23-го числа.

«Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей. Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства», - пояснили в пресс-службе епархии.