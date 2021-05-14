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Общество

Росгвардейцы проверили пензенские школы после трагедии в Казани

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После трагедии в Казани люди, стоящие на входе в школы, детские сады и другие образовательные учреждения, усилили бдительность. А их самих постоянно контролируют сотрудники управления Росгвардии.

Всего на территории Пензенской области под охраной частных организаций находится свыше 400 образовательных объектов. Приезжающие для проверки росгвардейцы обращают внимание на уровень профессиональной подготовки вахтеров, смотрят, исправны ли системы видеонаблюдения и тревожная сигнализация.

«Также проверяется юридическая сторона работы охранника (в частности, соответствие документов, подтверждающих правовой статус частного охранника), а также готовность охранников к действиям в чрезвычайных ситуациях», - сообщила начальник ЦЛРР Управления Росгвардии по Пензенской области Наталия Лянник.

Кроме того, росгвардейцы разъясняют сидящим на вахтах алгоритм действий в случае возникновения ЧС и сами регулярно отрабатывают практические навыки, например реагирование на сигнал тревоги.

В зоне ответственности подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Пензенской области - свыше 100 школ. На данный момент все образовательные учреждения прошли проверку, технические средства находятся в исправном состоянии.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

У нас всегда так, пожар в торг. Центр - проверки. Авария с автобусом- проверки. Стреляют в школе- проверки. Убивают детей в саду- проверки. А почему нельзя это всё предотвратить???? Вы чем там до этого занимайтесь? Маски в магазине проверяйте? Ну и народ у нас, ну тупые ей Богу.. Даже Бурлаковл на свободе, после краденных миллионов а они хернёй страдают.. Стыдно.. Голосуем за двойную Россию партию воров и миллонеров

Гость||

Опять крайние вахтеры. Мне кажется в трагедии в Казани виновна система созданная за последние 30 лет "виноват вахтер". Если бы работали все соответствующие службы, по моему мнению, не нужны были бы ни заборы вокруг школ и т.д. Если бы люди с больной психикой были изолированы, если бы 18 летним не давали права на оружие, если бы у нас нельзя было купить справки о здоровье и т. Д., если бы учителя как раньше занимались в школе воспитанием и не отработкой часов и балов и т. Д. Этот список можно продолжать бесконечно

Гость||

Главное технические средства находятся в исправном состоянии.А кто ОХРАНЯЕТ ШКОЛЫ Детские Сады Какой у Них возраст как работают камеры Как получают з.п. НИКОГО не ВОЛНУЕТ!!!!!????Нужно ПРОВЕРЯТЬ ОБЪЕКТЫ НЕОЖИДАННО И НОЧЬЮ КОГДА ВСЯ ОХРАНА СПИТ!!ПРЕДУПРЕДЯТ ЗАРАНЕЕ !!!ТАК ТОЛЬКО В РОССИИ ВСЕХ предупреждают заранее !!!

Имя: Гость
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