Росгвардейцы проверили пензенские школы после трагедии в Казани

14.05.2021 | 18:36

После трагедии в Казани люди, стоящие на входе в школы, детские сады и другие образовательные учреждения, усилили бдительность. А их самих постоянно контролируют сотрудники управления Росгвардии.

Всего на территории Пензенской области под охраной частных организаций находится свыше 400 образовательных объектов. Приезжающие для проверки росгвардейцы обращают внимание на уровень профессиональной подготовки вахтеров, смотрят, исправны ли системы видеонаблюдения и тревожная сигнализация.

«Также проверяется юридическая сторона работы охранника (в частности, соответствие документов, подтверждающих правовой статус частного охранника), а также готовность охранников к действиям в чрезвычайных ситуациях», - сообщила начальник ЦЛРР Управления Росгвардии по Пензенской области Наталия Лянник.

Кроме того, росгвардейцы разъясняют сидящим на вахтах алгоритм действий в случае возникновения ЧС и сами регулярно отрабатывают практические навыки, например реагирование на сигнал тревоги.

В зоне ответственности подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Пензенской области - свыше 100 школ. На данный момент все образовательные учреждения прошли проверку, технические средства находятся в исправном состоянии.