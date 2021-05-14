Общество

Пензенцев просят вовремя оплатить апрельские квитанции за теплоресурсы

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Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращается к жителям областного центра с просьбой вовремя оплатить апрельские квитанции за отопление и горячее водоснабжение. Квитанции уже начали приходить горожанам.

Поставщик ресурсов рекомендует не откладывать оплату счетов в долгий ящик, так как задержка платежей сказывается на финансировании ремонта тепловых сетей.

«На сегодня задолженность населения Пензы составляет 290 млн рублей. Ресурсоснабжающая организация в рамках акции «Внимание, должник!» размещает на информационных досках многоквартирных домов объявления с суммами задолженности жильцов за тепло и ГВС, делает СМС-рассылку неплательщикам.

Эти мероприятия направлены на повышение платежной дисциплины потребителей коммунальных услуг и не нарушают прав граждан по закону «О защите персональных данных. Своевременная оплата поможет избежать проблем финансового и юридического характера», - отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Поставщик энергоресурсов ведет серьезную претензионно-исковую работу с должниками, принимает все меры, предусмотренные действующим законодательством.

На основании отсуженных долгов и исполнительных листов неплательщикам грозит арест имущества и транспортных средств, наложение ареста на расчетные счета.

При сумме долга от 3 000 рублей налагается запрет на регистрационные действия в отношении объекта недвижимости, а при сумме долга от 30 000 рублей судебные приставы ограничивают выезд за границу.

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