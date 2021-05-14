Нарушителей противопожарного режима в Пензе ищут с воздуха

14.05.2021 | 19:14

Инженеры группы робототехнических средств и беспилотных авиационных систем подготовили к взлету квадрокоптер.

«Чтобы работали все датчики, компас настраиваем. Сейчас будем визуально осматривать и разглядим всех», - сообщил инженер группы СПСЧ ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Зимин.

С воздуха и на земле сотрудники МЧС ведут работу по предупреждению и выявлению нарушений особого противопожарного режима, который действует на территории всей области.

Управляющие беспилотником держали связь с коллегами, которые обходили садоводческое товарищество в Арбекове. Открытый огонь в поле зрения видеокамеры летательного аппарата не попал: здесь дачники дисциплинированны.

«Все старые люди осторожные. Это молодые немножко выпьют и начинают буянить, забывают обо всем, а старенькие - нет», - пояснил дачник Сурен.

В период действия особого противопожарного режима для нарушителей ужесточено наказание. Сумма штрафов внушительная.

«На граждан - от 2 000 до 4 000 рублей, на должностных лиц - от 15 000 до 30 000, на индивидуальных предпринимателей - от 30 000 до 40 000 и на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей», - напомнила старший инспектор ОНД и ПР г. Пензы ГУ МЧС России по области Алсу Данилина.

За эту весну составлено уже 49 протоколов.