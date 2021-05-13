В Пензе пункт осмотра грузовиков переедет в Кривозерье

13.05.2021 | 11:13

С субботы, 15 мая, в Пензе изменится адрес пункта осмотра грузового транспорта для дальнейшей регистрации машины. Его перенесут на улицу 40 лет Октября, где был стационарный пост ДПС.

Ранее пункт располагался на участке проспекта Строителей, что причиняло неудобства горожанам, создавало аварийные ситуации и провоцировало заторы.

Проверять грузовики, прицепы и автобусы в Кривозерье будут по вторникам и четвергам с 10:00 до 15:00, по субботам с 9:00 до 15:00 без перерыва на обед.

«Осмотр мотоциклов, легкового транспорта и автобусов малой вместимости будет проводиться по прежнему адресу. Для удобства граждан в настоящее время рассматривается вопрос о создании дополнительных смотровых площадок», уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.