Сетевое издание|18+|Четверг|13 мая 2021|11:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе пункт осмотра грузовиков переедет в Кривозерье

Печать

С субботы, 15 мая, в Пензе изменится адрес пункта осмотра грузового транспорта для дальнейшей регистрации машины. Его перенесут на улицу 40 лет Октября, где был стационарный пост ДПС.

Ранее пункт располагался на участке проспекта Строителей, что причиняло неудобства горожанам, создавало аварийные ситуации и провоцировало заторы.

Проверять грузовики, прицепы и автобусы в Кривозерье будут по вторникам и четвергам с 10:00 до 15:00, по субботам с 9:00 до 15:00 без перерыва на обед.

«Осмотр мотоциклов, легкового транспорта и автобусов малой вместимости будет проводиться по прежнему адресу. Для удобства граждан в настоящее время рассматривается вопрос о создании дополнительных смотровых площадок», уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

как же долго это надо было принять.......

Гость||

Сколько же дураков и воров у власти ... неужели изначально было не ясно, что гаи и осмотр машин не при каких условиях не должен находится в жилом доме и на оживлённой для движении улицы. Идиоты

Гость||

Спасибо Олегу Владимировичу!

Гость||

Сейчас им нельзя, как раньше арендовать помещения у частников... Вот поэтому они и находятся на проспекте Строителей в здании принадлежащему МВД...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте