13.05.2021 | 09:00

На праздничном открытии «Скидкино плюс» кузнечанам вручат подарки

Знакомый кузнечанам магазин на Белинского, 14, вскоре откроется в новом формате. «Скидкино плюс» - это городской дискаунтер, где товары можно приобрести со значительной выгодой. 14 мая жителей города приглашают на праздничное открытие магазина, который позволит в существенной степени экономить семейный бюджет, покупая все необходимое.

С 14 по 16 мая пройдет розыгрыш призов. Победители получат швейную машину FIRST FA-5700 Green, электрочайник и напольные весы. Всех покупателей с чеком на сумму от 1 000 рублей ждут гарантированные подарки.

В течение всего мая множество товаров можно будет купить по специальной цене.

«Скидкино плюс», входящий в группу компаний «Дионис», выгодно отличается от других магазинов подобного формата. Значительно расширить ассортимент продукции позволяет собственное производство. К примеру, овощи на прилавки поставляются с полей агрофирмы «Раздолье».

Картофель, лук, капуста, морковь и другие важные составляющие ежедневного рациона выращивают в Пензенской области, что дает возможность сохранять «летние» цены для местных потребителей круглый год.

«Скидкино плюс» - участник соглашения о сдерживании роста цен, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно договору, цены на подсолнечное масло и сахар останутся неизменными до осени.

Особенной популярностью пользуется отдел охлажденной продукции, где мясо, колбасы, сосиски, молочные товары, сыр и многое другое можно купить с ощутимой скидкой.

Помимо продуктов, «Скидкино плюс» предлагает хозтовары, домашний текстиль, посуду, детские игрушки, мебель и живые цветы.

Любые вопросы относительно товаров и их стоимости, а также маркетинговых акций покупатели могут задать непосредственно директору магазина, чей кабинет расположен в торговом зале. Это часть новой концепции городского дискаунтера, отвечающего запросам потребителей. Руководитель не закрывается в личном кабинете, а присутствует в зале, контролирует работу персонала и общается с покупателями.

14 мая кузнечан также ждет праздничное открытие магазина «Дьюти Фри» по адресу: ул. Минская, 27. Всем покупателям с чеком на сумму от 500 рублей гарантированы подарки.