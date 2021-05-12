Общество

Состояние входных групп магазинов в центре Пензы назвали безобразным

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Пензенский бизнес упрекнули в отсутствии социальной ответственности. Нарекания вызвало состояние коммерческих объектов, которые располагаются на первом этаже в многоквартирных домах.

«Входы и лестницы, которые они примострячили (по-другому не могу сказать), ржавые. А их согласовала наша дорогая и горячо любимая архитектура», - возмутился на оперативном совещании в правительстве врио начальника областного управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин.

Проблемы есть даже в самом центре Пензы: например, над входами в два магазина на улице Кирова (они торгуют косметикой и домашним текстилем) заржавели козырьки.

Панюхин предложил пересмотреть полномочия районных администраций.

«В том виде, в котором они сейчас находятся - сдирают объявления со столбов и убирают свалки, - [их существование] неправильно. Человек должен идти с проблемой не к президенту и губернатору, а в районную администрацию», - поделился Михаил Панюхин.

Мэр Пензы Андрей Лузгин признал, что проблема существует, на улице Московской творится «форменное безобразие». Он рассказал про расположенное там здание загса: «Табличка государственного органа, а под ней - табличка магазина нижнего белья с соответствующей картинкой».

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Гость||

У вас там все из говна и палок.

Гость||

Наконец-то, хоть кто-то заметил.

Гость||

Нет ну а чего вы хотели от вымирающей деревни? Сельпо. Вы посмотрите на центр города! Серые разваливающиеся руины. А центральный рынок и его окрестность? Это же грязная свинобаза из 19 века. Которая по средствам кумовства и прочих махинаций до сих пор продолжает своё существование и даже в администрации и прокуратуре это не замечают ! От какой уровень деревенских рыночных отношений в чиновничьей среде.

Гость||

А цыганская барахолка в центре Пензы, на ул. Чехова, не безобразная?

Гость||

Вся Пенза в этих табличках! Все первые этажи в жилых домах, выкупленные и переделанные под парикмахерские, "салоны красоты" и т.п. в вывесках на разный вкус, цвет и размер- все это уродство ведь кто-то согласовывает и разрешает!!! Да и снаружи торговых центров все наляпано друг на друге- кто во что горазд!

Гость||

Гость писал(a):

ведь кто-то согласовывает и разрешает!!
Так не бесплатно же ! А почему бы и не согласовать если уплачивают услуги "соглосователя" ?

Гость||

Обратите внимание на захваченную территорию обнесённую забором под названием Ц Рынок

Гость||

Гость писал(a):

Серые разваливающиеся руины. А центральный рынок и его окрестность? Это же грязная свинобаза из 19 века.
А какая помойка за горемычным цирком который стоят уже почти 15 лет ? Там вообще блокадный ленинград, не хватает разве что только свободно лежачих трупов, но с такими ценами на погребение я думаю скоро тела начнут туда в руины свозить.

Гость||

А че Лузгин до сих пор тут делает? Больше чем к не к, претензий нет ни к кому!!!

Гость||

наша дела терпене смирене паслушане

Гость||

Давно им говорил прежде чем начинать реконструкцию Московской приведите к единому знаменателю все входные группы и сделать ремонт фасадов. А теперь это будет сделать очень сложно. У наших чиновников все через жопу и вообще они слепые ,и глухие. Т.е. раньше при Белозерцеве они это не замечали!

Имя: Гость
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