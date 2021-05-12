Состояние входных групп магазинов в центре Пензы назвали безобразным

12.05.2021 | 10:34

Пензенский бизнес упрекнули в отсутствии социальной ответственности. Нарекания вызвало состояние коммерческих объектов, которые располагаются на первом этаже в многоквартирных домах.

«Входы и лестницы, которые они примострячили (по-другому не могу сказать), ржавые. А их согласовала наша дорогая и горячо любимая архитектура», - возмутился на оперативном совещании в правительстве врио начальника областного управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин.

Проблемы есть даже в самом центре Пензы: например, над входами в два магазина на улице Кирова (они торгуют косметикой и домашним текстилем) заржавели козырьки.

Панюхин предложил пересмотреть полномочия районных администраций.

«В том виде, в котором они сейчас находятся - сдирают объявления со столбов и убирают свалки, - [их существование] неправильно. Человек должен идти с проблемой не к президенту и губернатору, а в районную администрацию», - поделился Михаил Панюхин.

Мэр Пензы Андрей Лузгин признал, что проблема существует, на улице Московской творится «форменное безобразие». Он рассказал про расположенное там здание загса: «Табличка государственного органа, а под ней - табличка магазина нижнего белья с соответствующей картинкой».