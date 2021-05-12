Будущие строители о «Термодоме»: Все дело в руководителе

12.05.2021 | 17:07

В среду, 12 мая, студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства провели в Городе Спутнике практическое занятие. Второкурсники посмотрели на стройку жилого комплекса «Созвездие», побывали в квартале «Радужные дворы» и во дворе ЖК «Оригами».

«Очень понравились дизайнерские решения по всем жилым комплексам Спутника. Я получил ответы на свои вопросы. Конечно, видно, что все зависит от руководителя. Спутник понравился, хочу в будущем попробовать работать в «Термодоме», - признался студент Андрей Пяткин.

Член общественного совета при Союзе пензенских строителей Александр Пресняков, ставший для студентов экскурсоводом по микрорайону, напомнил историю Города Спутника, подчеркнув роль генерального директора холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова.

«Здесь было голое поле, а сейчас проект каждый год становится победителем всероссийских строительных конкурсов. Естественно, это заслуга Рафика Анверовича. Он государственник! Если бы в области было хотя бы 4-5 таких человек, как он, регион давно выглядел бы значительно благоустроеннее и ухоженнее», - отметил Александр Пресняков.

«Термодом» продолжит воплощать в жизнь свои проекты, делая комфортной жизнь не только жителей Города Спутника. С этими знаниями студенты вернулись к обучению. Когда они станут дипломированными специалистами, обязательно попробуют свои силы в самом крупном строительном холдинге Пензенской области под руководством Рафика Ибрагимова.