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Общество

В Пензе предпринимателей приглашают на бесплатное обучение

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В четверг, 13 мая, в Пензе состоится бесплатная лекция для предпринимателей. Ее организует бизнес-сообщество «Ресурс».

Цель мероприятия - создать в областном центре сообщество бизнесменов для эффективного экономического развития.

Слушателям расскажут, как поставить правильную цель и достичь ее, какие для этого нужны знания, что необходимо сделать, чтобы не откатиться к начальной точке и не выгореть, где взять энергию и ресурсы на преодоление трудностей.

«Мы - сообщество предпринимателей, которые занимает активную позицию в бизнесе, жизни и спорте. Мы открыты к любым формам развития и готовы делиться своим опытом и знаниями с людьми, идущими к своей цели. Наша миссия - совместно ставить и достигать амбициозные цели, делясь и приумножая личные ресурсы», - рассказали организаторы.

Свои знания бизнесменам готовы передать Алексей Молчанов (научит управлять вниманием), Алексей Суркин (расскажет об идеологии и ценностях), Николай Кузяков (поделится опытом построения стратегий), Михаил Кадяев (подскажет, как перейти от операционных задач к созданию стратегии).

Также в лекции примет участие представитель центра «Мой бизнес». Он ознакомит с мерами поддержки предпринимателей.

Попасть на обучение может каждый желающий. Для этого необходимо лишь пройти регистрацию по ссылке.

Местом встречи участников станет ресторан SOHO. Начало лекции в 18:00.

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