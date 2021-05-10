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Общество

Пензенцев призвали не бояться теплового удара из-за ношения масок

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В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили жителям Пензенской области правила ношения защитных масок в теплую и жаркую погоду.

К 15 мая в регионе ожидается дневная температура до +26 °С. Из-за жары маску необходимо менять чаще, так как она быстро становится влажной, защитный слой теряет свою эффективность. Кроме того, в летний период лучше отказаться от СИЗ темного цвета.

«Не нужно бояться получить тепловой удар из-за средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может. В сильную жару для обеспечения нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову защитить от солнца легким головным убором», - сообщили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что даже на воздухе большое скопление людей означает риск заразиться. Особенно важно носить маску во всех общественных местах, включая магазины и транспорт.

Пензенская область уже более года живет в условиях обязательного масочного режима. Экс-губернатор Иван Белозерцев подписал соответствующее постановление 30 апреля 2020 года.

Ограничения не сняты до сих пор. Пренебрежение защитой может закончиться составлением административного протокола и назначением штрафа.

По словам специалистов, возможность отменить масочный режим будет тогда, когда иммунитет против коронавируса получит 60% населения региона и более. На данный момент оба компонента вакцины получили около 6%.

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Гость||

Лучше бы вакцинирование продвигали в народ. Дышать в этих масках трудно.

Гость||

а тем кто переболел зачем теперь маска?

Гость||

Я её не носил и не собираюсь!

Мотовилов (гость)||

"Не бойтесь носить, всё равно все там будем."

Это жаркое лето сильно поможет пенсионному фонду.

Гость||

В Перекрёстке Суворовский на кассе обслуживают без масок ! Тогда давайте все будем без масок.Мне это тоже всё не нравится , но я за порядок.И если вирус ещё есть и представляет опасноть для пожилых и больных людей, тогда буду носить.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а): я за порядок. И если вирус ещё есть и представляет опасность для пожилых и больных людей, тогда буду носить.

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Ваши мозговые вывихи никого здесь не интересуют. Идите на ТВ

Гость||

Стучать то зачем,земляк?Радоваться нужно,что адекватных магазинов все больше.А вообще,адекватные люди давно болт положили на маски и вирус.

Гость||

Вирус наступает.

Плотно взял в кольцо.

Наколи мне, кольщик,

Маску на лицо.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Экс-губернатор Иван Белозерцев подписал соответствующее постановление 30 апреля 2020 года.
Пописал говорите ,а почему его подписи нет на официальном портале правовых документов? Печать без подписи делает документ не действительным.

Гость||

Маской подтираться хорошо. Советую вам попробовать, понравится за уши не оттащишь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Экс-губернатор Иван Белозерцев подписал соответствующее постановление 30 апреля 2020 года.
Так он же был арестован 21 МАРТА ???

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

Экс-губернатор Иван Белозерцев подписал

> соответствующее постановление 30 апреля 2020 года.

Так он же был

> арестован 21 МАРТА ???

===============================

В этом году, а подпейсал в прошлом

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

Экс-губернатор Иван Белозерцев подписал

> соответствующее постановление 30 апреля 2020 года.

Пописал говорите

> ,а почему его подписи нет на официальном портале правовых документов?

> Печать без подписи делает документ не действительным.

Подписи нет, чтобы не нести ответственность за превышение должностных полномочий, за нарушение Конституции РФ, прав и свобод граждан.

Гость||

"Экс-губернатор Иван Белозерцев подписал соответствующее постановление 30 апреля 2020 года.

Ограничения не сняты до сих пор."

Белозерцев - уголовный преступник. На него судом наложены ограничения: содержание в камере "Матросской тишины". Постановление уголовника - в сортир!

Имя: Гость
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