Пензенцев призвали не бояться теплового удара из-за ношения масок

10.05.2021 | 13:41

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили жителям Пензенской области правила ношения защитных масок в теплую и жаркую погоду.

К 15 мая в регионе ожидается дневная температура до +26 °С. Из-за жары маску необходимо менять чаще, так как она быстро становится влажной, защитный слой теряет свою эффективность. Кроме того, в летний период лучше отказаться от СИЗ темного цвета.

«Не нужно бояться получить тепловой удар из-за средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может. В сильную жару для обеспечения нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову защитить от солнца легким головным убором», - сообщили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что даже на воздухе большое скопление людей означает риск заразиться. Особенно важно носить маску во всех общественных местах, включая магазины и транспорт.

Пензенская область уже более года живет в условиях обязательного масочного режима. Экс-губернатор Иван Белозерцев подписал соответствующее постановление 30 апреля 2020 года.

Ограничения не сняты до сих пор. Пренебрежение защитой может закончиться составлением административного протокола и назначением штрафа.

По словам специалистов, возможность отменить масочный режим будет тогда, когда иммунитет против коронавируса получит 60% населения региона и более. На данный момент оба компонента вакцины получили около 6%.