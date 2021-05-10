«Городу развлечений» в Спутнике исполнилось 6 лет

10.05.2021 | 18:20

Город Спутник - микрорайон, в котором любят спорт. 8 мая расположенный здесь комплекс «Город развлечений» отпраздновал день рождения.

«Шесть лет мы радуем любителей активного отдыха и спорта новыми проектами, которые стараемся постоянно совершенствовать. Наша миссия - оздоровление населения Города Спутника посредством привлечения взрослых и детей к спорту», - рассказал заместитель генерального директора комплекса Павел Ходаковский.

Каждый год «Город развлечений» устраивает тематическое празднование своего дня рождения. В этот раз все было выдержано в стиле Олимпийских игр.

Утром десятки спортсменов приняли участие в шестикилометровом забеге. А дальше всех зрителей ждал концерт и показательные выступления многочисленных воспитанников «Города развлечений»: участников детского клуба «Я сам» и танцевальных коллективов, представителей различных секций единоборств и подопечных тренеров комплекса.

На набережной Спутника гостей праздника приглашали помериться силами в армрестлинге и футболе (на специальной площадке для игры один на один). Зарядиться правильным настроем можно было, даже просто поглядев на соревнования настоящих пензенских атлетов по жиму.

Изюминкой праздника стало вручение подарков от спонсоров. Строительный холдинг «Термодом» предоставил главный приз - электросамокат.

Праздничный день закончился дискотекой под открытым небом на фонтанной площади Города Спутника.