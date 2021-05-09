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Общество

В школу Каменки передали копию знамени 61-й стрелковой дивизии

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В рамках проекта, реализующегося в Пензенской области, в каменской школе № 10 прошло торжественное мероприятие.

В музей центра детского творчества, расположенного на территории учебного заведения, на вечное хранение передали точную копию знамени 61-й стрелковой дивизии.

К Каменке это воинское подразделение имеет непосредственное отношение.

«На территории нашего гарнизона в свое время были расквартированы соединения этой дивизии: 307-й стрелковый полк, 112-й саперный батальон и 55-й легкий артполк. В тех местах, где воевала 61-я стрелковая дивизия - это Гомельская область республики Беларусь, - мы провели три экспедиции в составе сводного поискового отряда», - рассказал руководитель поискового отряда «Сапсан» Валентин Данилушкин.

В свою очередь, руководитель поискового отряда «Сапсан» подарил гостям из Пензы книгу местного краеведа Вячеслава Гришакова «Цена Победы». Одна из ее глав посвящена истории 61-й стрелковой дивизии и ее каменским соединениям, которые отправились на фронт в 1941 году.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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