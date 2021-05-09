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Общество

Роман Амстиславский: Подвиг героев будем помнить всегда

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В воскресенье, 9 мая, общественный политический деятель Роман Амстиславский принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. К Вечному огню были возложены живые цветы как дань памяти павшим героям, защитившим свободу и независимость России.

Для Романа Амстиславского 9 Мая всегда было великим праздником, когда чтут родных, близких, всех тех, кто погиб в боях Великой Отечественной войны.

«Поздравляю всех оставшихся участников Великой Отечественной войны, ветеранов и тружеников тыла с этим знаменательным праздником - Днем Победы! Героический подвиг советского народа навсегда останется в нашей памяти. Мы всегда будем с благодарностью вспоминать всех тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину.

Победа досталась нам дорогой ценой. Советский Союз понес самые большие потери в Отечественной войне. Но героические подвиги воинов, героические подвиги тружеников тыла обеспечили перелом в войне и освобождение территории Советского Союза, а также многих европейских государств от фашистских захватчиков.

К сожалению, сейчас многие забыли, с каким восторгом народы Европы встречали с цветами советские танки в своих городах. К сожалению, сейчас многие забыли о том, что в антигитлеровскую коалицию входили три государства, три союзника: Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Союз Советских Социалистических Республик. При этом главный вклад в победу над фашизмом внес советский народ.

Для всех россиян День Победы навсегда останется самым священным праздником», - сказал Роман Амстиславский

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Гость||

Кто это?

Гость||

С днем победы!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

антигитлеровскую коалицию входили три государства, три союзника: Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Союз Советских Социалистических Республик.
Как подленько прописали СССР последним в каолиции Где 99% СССР вел боевые действия и все остальное Аглицкое королевство с США.

penzainform.ru писал(a):

При этом главный вклад в победу над фашизмом внес советский народ.

СОветский народ и СССР едины. Так что смело надо писать, что в победе 1945 года главный и основной вклад сделал СССР, а не какие то союзники который открыли второй фронт в самом конце войны для того что бы вывезти из германии ученых и их разработки атомной бомбы. И устроить передел сферы влияния.

Д-р Шаффхаузен||

На параде закрыли могилы маршалов Победы щитами.

Гость||

Гость писал(a):

С днем победы!!!
1812? 1918? 1991? или какой?

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

На параде закрыли могилы маршалов Победы щитами.
Они их боятся даже мертвых.

Гость||

Я что то не понял россию защитивших и все?

Гость||

Гость писал(a):

На параде закрыли могилы маршалов Победы щитами.

Они их боятся даже мертвых

ничего они не боятся. просто пройдёт еще лет 10 и там будут другие. а пока приучают видеть ПУСТОТУ

Гость||

У памятника нужно построить ещё мечеть и синагогу,рядом с церковью. Воевали и отдавали жизни люди разных религиозных конфессий. Не должно быть дискриминации по религиозному признаку.

Гость||

"Для Романа Амстиславского 9 Мая всегда было великим праздником, когда чтут родных, близких, всех тех, кто погиб в боях Великой Отечественной войны."

А для нас это день скорби по тем, кто погиб, кто умер от ран в медсанбатах и эвакогоспиталях.

Гость||

Гость писал(а):

> Кто это?

Главный победитель? Будущий кандидат в депутаты от ЕдРа?

Имя: Гость
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