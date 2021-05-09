Роман Амстиславский: Подвиг героев будем помнить всегда

09.05.2021 | 17:31

В воскресенье, 9 мая, общественный политический деятель Роман Амстиславский принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. К Вечному огню были возложены живые цветы как дань памяти павшим героям, защитившим свободу и независимость России.

Для Романа Амстиславского 9 Мая всегда было великим праздником, когда чтут родных, близких, всех тех, кто погиб в боях Великой Отечественной войны.

«Поздравляю всех оставшихся участников Великой Отечественной войны, ветеранов и тружеников тыла с этим знаменательным праздником - Днем Победы! Героический подвиг советского народа навсегда останется в нашей памяти. Мы всегда будем с благодарностью вспоминать всех тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину.

Победа досталась нам дорогой ценой. Советский Союз понес самые большие потери в Отечественной войне. Но героические подвиги воинов, героические подвиги тружеников тыла обеспечили перелом в войне и освобождение территории Советского Союза, а также многих европейских государств от фашистских захватчиков.

К сожалению, сейчас многие забыли, с каким восторгом народы Европы встречали с цветами советские танки в своих городах. К сожалению, сейчас многие забыли о том, что в антигитлеровскую коалицию входили три государства, три союзника: Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Союз Советских Социалистических Республик. При этом главный вклад в победу над фашизмом внес советский народ.

Для всех россиян День Победы навсегда останется самым священным праздником», - сказал Роман Амстиславский