В Пензенской области стало на одного гражданина РФ больше

08.05.2021 | 17:30

Подарком ко Дню Победы для гражданки Узбекистана, пережившей войну, стал паспорт Российской Федерации. В Великую Отечественную она была ребенком, но тяготы тех лет хорошо помнит.

«Голод, холод. Ходили занимать очередь за хлебом по карточкам. Спали у крыльца, чтобы утром хлеб взять. Если утром не возьмешь - весь день голодный. Рвали лебеду», - рассказала пенсионерка Валентина Васенина.

С 1965 года она жила в Узбекистане, куда уехали работать ее родители. После распада Советского Союза она стала гражданкой другой страны. Дети выросли, разъехались, младшая - в Сурский край. Она-то и решила забрать мать к себе.

«В начале этого года Валентина Андреевна приехала к своей дочери на постоянное проживание в Пензенскую область. Ее дочь обратилась в управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области с просьбой о получении Валентной Андреевной гражданства Российской Федерации.

Сотрудниками управления по вопросам миграции были приняты все меры для того, чтобы в кратчайшие сроки она получила российское гражданство», - сообщила начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Пензенскому району Юлия Кортушова.

«Это, конечно, большой праздник для нас, что мы получили российский паспорт. Долго к этому шли, и хочу сказать отдельное спасибо всей группе миграционной службы. Теперь наша семья вместе», - отметила дочь Валентины Васениной Ольга Нестерович.