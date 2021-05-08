Общество

В Пензе школьников ознакомили с поисковым делом

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Поисковые отряды вместе с молодежным центром «Юность» устроили своеобразный квест для пензенской детворы.

«Наша работа чаще всего связана с поездками, экспедициями, туризмом и связана с Великой Отечественной войной. Сегодня ребятам будет предоставлена возможность пройти такие станции, на которых мы ознакомим их с поисковым делом, дадим какие-то знания», - рассказал член поискового отряда «Поиск-вездеход» Илья Мурылев.

«Мне очень интересно. Честно говоря, я поменяла бы любой отдых на экспедицию, потому что как, если не здесь, узнать о нашей истории. Это все вещественные доказательства Великой Отечественной войны», - отметила член поискового отряда «Поиск-вездеход» Юлия Васинькина.

В прошлом году из-за пандемии пензенским поисковикам пришлось отменить Вахту Памяти в Белоруссии и Калининграде, но удалось отправиться на Орловщину.

«Были обнаружены останки летчика - вместе с самолетом. Были обнаружены бойцы, захоронения. Местные жители утверждают, что это разведчики, которых немцы расстреляли. Но самое главное, что мы еще продолжили налаживать отношения с орловскими поисковиками и в этом году был большой результат: ребята несколько недель назад привезли пензенца из Орла», - пояснил Илья Мурылев.

В рамках мероприятия наградили поисковиков, которые недавно влились в движение, но уже показали хорошие результаты в работе.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

В волгограде двое таких поисков 62 и 15 лет взорвались((, а за монетки государство срок намотает)))

Имя: Гость
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