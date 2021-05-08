Общество

В Пензе открылся сезон экскурсий на речном транспорте

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Владимир Лыков почти 20 лет отдал флоту - и торговому, и военному. В Пензе он будет управлять тихоходным катером для прогулок по Суре.

«Пусть небольшая (видел я реки и побольше), но здесь уютно», - оценил условия капитан маломерного судна.

На открытие сезона на набережную пришли десятки пензенцев. Кто-то помнит, как от «Ростка» отходили теплоходы и катера с пассажирами на борту, а некоторые появились на свет уже после того, как «Лермонтов», «Белинский», «Чайка» и «Сура» сдали свои позиции. И вот спустя много лет речной транспорт вновь встал у причала.

«График работы - с 9 часов утра до 9 часов вечера. Судна будут отходить по мере загрузки», - уточнил директор фирмы Дмитрий Орлов.

Согласно купленным билетам пассажиры заняли места. Капитан провел инструктаж для гостей, напомнил правила поведения во время речной экскурсии.

«Почти во всех городах России катался и постоянно - на пензенских. Даже помню, как они уже стояли тут, затонули - так жалко было! Мы ходили на мост смотреть на них», - рассказал житель Пензы.

На том первый прогулочный катер и отправился в часовой рейс.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Не обманул политрук? Дело И.А.(как дело Ленина) живёт и побеждает. Мужик сказал - мужик сделал!!!

Гость||

Телеграмму ему надо отбить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кто-то помнит, как от «Ростка» отходили теплоходы и катера с пассажирами на борту, а некоторые появились на свет уже после того, как «Лермонтов», «Белинский», «Чайка» и «Сура» сдали свои позиции. И вот спустя много лет речной транспорт вновь встал у причала.
Теплоходы ходили а это просто недоразумение .

Гость писал(a):

Не обманул политрук? Дело И.А.(как дело Ленина) живёт и побеждает. Мужик сказал - мужик сделал!!!
Чего он сделал? Теплоходы где? Вот это недоразумение две лодки соединенные вместе с подвесным мотором даже катером не может называться. Могли бы Фонтанки закупить. Фикция ,халтура и позор. Сплошное вранье.

Гость||

Обманули народ. Это маленькие прогулочные катера. Обещали речные трамваи.

Гость||

Гость писал(a):

Обещали речные трамваи.
ОПТИМИЗАЦИЯ в стране,а Вы не понимаете важность момента!!!

Гость||

Трамвай пустили.Можно метро начинать рыть.

Гость||

Гость писал(a):

Можно метро начинать рыть.
Рылом не вышли...

Гость||

Гость писал(a):

Трамвай пустили.Можно метро начинать рыть.
А ты дурачок.

Характеристики «усреднённого» речного трамвая:

Пассажировместимость: до 150—200 человек.

Вместимость катера Тигарбо такси: 12 человек.

Вместимость катера Тигарбо Джет: 18 человек.

Это по-твоему речной трамвайчик? Да это маршрутка! Клоуны!

Имя: Гость
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