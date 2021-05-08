В Пензе открылся сезон экскурсий на речном транспорте

08.05.2021 | 18:00

Владимир Лыков почти 20 лет отдал флоту - и торговому, и военному. В Пензе он будет управлять тихоходным катером для прогулок по Суре.

«Пусть небольшая (видел я реки и побольше), но здесь уютно», - оценил условия капитан маломерного судна.

На открытие сезона на набережную пришли десятки пензенцев. Кто-то помнит, как от «Ростка» отходили теплоходы и катера с пассажирами на борту, а некоторые появились на свет уже после того, как «Лермонтов», «Белинский», «Чайка» и «Сура» сдали свои позиции. И вот спустя много лет речной транспорт вновь встал у причала.

«График работы - с 9 часов утра до 9 часов вечера. Судна будут отходить по мере загрузки», - уточнил директор фирмы Дмитрий Орлов.

Согласно купленным билетам пассажиры заняли места. Капитан провел инструктаж для гостей, напомнил правила поведения во время речной экскурсии.

«Почти во всех городах России катался и постоянно - на пензенских. Даже помню, как они уже стояли тут, затонули - так жалко было! Мы ходили на мост смотреть на них», - рассказал житель Пензы.

На том первый прогулочный катер и отправился в часовой рейс.