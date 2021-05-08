Главный полицейский Пензенской области поздравил ветеранов

08.05.2021 | 10:41

В пятницу, 7 мая, в преддверии Дня Победы начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин, руководитель управления по работе с личным составом Константин Фролов и председатель общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пензенской области Василий Гуськов посетили участников Великой Отечественной войны и ветеранов-правоохранителей.

Первой гостей принимала Зинаида Боярчук. С 3 марта 1943 года по 17 июля 1945-го она служила в 182-м отдельном автотранспортном батальоне, воевала на Волховском, Прибалтийском и Белорусском фронтах. 9 мая пребывала в Норденбурге в Германии.

В сентябре 1945 года Зинаида Боярчук была принята на службу в НКВД СССР, где проработала до 1983 года. Фронтовичка награждена медалями «За Победу над Германией», «За безупречную службу» трех степеней, удостоена почетного звания «Ветеран труда».

Следующим, кого посетило руководство регионального УМВД, стал Александр Цыганов. В годы войны он подростком работал в колхозе на сельских работах по 12 и более часов в день, был счетоводом, заведовал клубом. Окончив школу, пять лет служил на Военно-морском флоте СССР, затем трудился на предприятиях Пензы до перехода на службу в органы внутренних дел. В 1985-м вышел в отставку в звании полковника внутренней службы.

С 1993 по 2003 год Александр Цыганов возглавлял областную ветеранскую организацию ОВД и ВВ, а сейчас является ее почетным председателем. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», юбилейными и памятными медалями МВД.

«Руководители областного УМВД и ветеранской организации поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы, подарили им подарки, цветы и вручили памятные адреса. Генерал-майор полиции Павел Гаврилин пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всегда оставаться жизнерадостными. Завершился визит общим фотографированием на память», - сообщили в пресс-службе управления.