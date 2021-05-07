В Пензенской области ждут сильный ветер и грозу

07.05.2021 | 13:11

Во второй половине дня пятницы, 7 мая, в Пензенской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщила в 13:00 пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на сведения Гидрометеоцентра.

«В ближайшие 1-3 часа местами по области ожидаются порывы южного ветра до 15-19 м/с, гроза с сохранением вечером и ночью», - говорится в информации.

Спасатели рекомендуют при усилении ветра не выходить без необходимости из помещений. На улице стоит укрыться от порывов в подземных переходах или подъездах зданий.

Не следует стоять около стен домов, так как с крыш могут упасть кровельные материалы. Также несут угрозу рекламные щиты, деревья, недостроенные здания. Смертельно опасно находиться под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

В субботу, 8 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по всей территории области, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер ночью южный 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 ºС, днем +13...+18 ºС.