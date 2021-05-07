В Пензе волонтеры поддержали Всероссийскую акцию «Сад памяти»

07.05.2021 | 18:23

Пусть Пенза и не город-герой, но ей есть кем гордиться. Поэтому она активно поддержала Всероссийскую акцию «Сад памяти». По всей области в честь земляков - участников Великой Отечественной войны появились тысячи новых растений.

«Деревья абсолютно разные: вишня, рябина, ель, сосна, плодовые. Разные площадки», - рассказала волонтер Победы Александра Сафронова.

Кипела работа и у пензенского колледжа транспортных технологий, пожелавшего стать участником акции.

«Ни для кого не секрет, что в последнее время на нашу страну очень много негативных моментов. В данном случае молодому поколению нужно прививать, рассказывать, что 1941-1945 года – это были самые роковые года, самые большие потери, и есть за что гордиться», - пояснил педагог-организатор Юрий Годяев.

Волонтеры для увековечивания памяти выбрали сосны. В следующем году сад памяти планируют дополнить новыми деревьями.