Общество

В Пензе волонтеры поддержали Всероссийскую акцию «Сад памяти»

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Пусть Пенза и не город-герой, но ей есть кем гордиться. Поэтому она активно поддержала Всероссийскую акцию «Сад памяти». По всей области в честь земляков - участников Великой Отечественной войны появились тысячи новых растений.

«Деревья абсолютно разные: вишня, рябина, ель, сосна, плодовые. Разные площадки», - рассказала волонтер Победы Александра Сафронова.

Кипела работа и у пензенского колледжа транспортных технологий, пожелавшего стать участником акции.

«Ни для кого не секрет, что в последнее время на нашу страну очень много негативных моментов. В данном случае молодому поколению нужно прививать, рассказывать, что 1941-1945 года – это были самые роковые года, самые большие потери, и есть за что гордиться», - пояснил педагог-организатор Юрий Годяев.

Волонтеры для увековечивания памяти выбрали сосны. В следующем году сад памяти планируют дополнить новыми деревьями.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Молодцы! Так держать молодёжь!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пусть Пенза и не город-герой, но ей есть кем гордиться.
Пенза награждена орденом Трудового Красного Знамени за большой вклад в обеспечение победы в Великой Отечественной войне указом президиума Верховного совета СССР, который был подписан 14 февраля 1985 года.

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