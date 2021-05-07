Сотрудники ТРК «Наш дом» отметили День радио

07.05.2021 | 19:17

Если бы не изобретение русского физика-электротехника Александра Попова, голос Алены Романовой не разливался бы по радиоволнам. Профессиональный праздник диджей Европы Плюс Пенза провела в студии. Свое общение со слушателями она начинала в родном для себя Кузнецке почти 20 лет назад.

«Один раз чуть не уснула в эфире, потому что находилась в нем 28 часов. У меня играла песня «Это все» ДДТ, и меня просто выключило. А рядом сидел наш инженер, он на меня повернулся: «Ты что?» Я очнулась и включила следующую песню. Просто реально уснула», - призналась Алена.

По-прежнему не теряет своей актуальности. Дома, на даче и в автомобиле люди настраиваются на любимую волну.

Время не стоит на месте, «Радио 101.8» уже несколько лет не просто радио. Вечерний «Стол заказов» можно увидеть в прямом эфире на 11 канале.

В этот день сотрудники ТРК «Наш дом» всегда вспоминают ее основателя Леонида Чернева. Свою жизнь он посвятил не только телевидению, а был профессионалом школы радиотехники высочайшего уровня, мастером спорта СССР, мастером спорта международного класса по радиоспорту, внес значительный вклад в развитие и становление медиаструктур области.