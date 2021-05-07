На улицах Пензы зацвели кустарники и деревья

07.05.2021 | 19:52

Ослепительно белый, нежно-розовый, ярко-желтый и багряный - каких только красок не увидишь на улицах Пензы! Зацвели деревья и кустарники. Рядом с жилыми домами раскинули свои распустившиеся ветви вишня, черемуха, яблоня.

«Вы знаете, жизнь не останавливается, не стоит на месте. В нашей жизни все-таки хороших, цветущих моментов больше, чем плохого», - отметила жительница г. Пензы Галина Михеева.

«Я на третьем этаже живу. Приятно! Смотришь, черемухи не было - а уже сегодня расцвела, скоро вишня расцветет. Пора бы уже», - рассказала жительница г. Пензы Лидия Голубенко.

Набухли бутоны на кустах сирени, вот-вот она распустит свои пряные кисти. Клен кудрявый, лист резной уже радует бледно-зелеными соцветиями. В палисадниках города устремились ввысь тюльпаны – одни из символов Победы.

Иногда можно встретить цветущие абрикосы, правда и они уже перестали быть для Пензы редкостью. Климат меняется из-за глобального потепления, чувствуется это и по прекрасно адаптировавшимся в средней полосе южным деревьям. По наблюдениям специалистов, весну 2021-го можно смело назвать удачной по сравнению с прошлой: не было ни резких потеплений, ни похолоданий.

«В этом году все по порядку. И самое ценное, в моем представлении, то, что весна влажная. Это большое дело, когда влажный апрель, май. Это автоматически означает, что в первой половине лета уже не будет засухи», - пояснила директор Пензенского ботанического сада им. И. И. Спрыгина Марина Ростовцева.

Следовательно, садоводам, огородникам и сельхозпроизводителям можно надеяться на хороший урожай.