Общество

COVID-19: в Пензенской области выявили меньше 80 новых зараженных

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В Пензенской области за сутки выявили 78 зараженных коронавирусом жителей. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, опубликованные в пятницу, 7 мая.

Общее количество случаев инфицирования в регионе достигло 45 488.

Накануне в области зарегистрировали 80 заболевших. В статистику вошли Пенза (27 пациентов), Заречный (5) и 12 районов, среди которых больше всего заразившихся оказалось в Кузнецком и Мокшанском - по 15.

В тот же день региональный оперштаб сообщил о смерти от коронавируса еще шестерых человек: мужчин 1932, 1942, 1943, 1946 года рождения и женщин 1933-го и 1948-го.

Число жертв стало равняться 682, с выздоровлением выписаны 42 824 жителя региона.

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6 из 80. Скоро 10% будет.

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