В Пензе начали тестировать умный нерегулируемый переход

06.05.2021 | 18:28

Около Соборной площади в Пензе тестируют работу умного нерегулируемого пешеходного перехода. Пока такой в городе один. Функционировать он начинает в темное время суток, когда зажигаются уличные фонари.

«Данный пешеходный переход оборудован датчиками движения. При подходе пешехода датчик срабатывает - и загорается для водителей красный предупреждающий свет, и загорается подсветка», - рассказал директор Департамента ЖКХ г. Пензы Максим Иванкин.

Это одно из мероприятий, проводимых в целях повышения безопасности дорожного движения в областном центре. На бюджетные средства закуплено оборудование и произведен его монтаж.

«Интересно выглядит, очень футуристично. Это что-то новое, а все новое - это хорошо», - заявила девушка.

«Если доказано, что они полезны, то, конечно, это нужно», - отметил молодой человек.

Умные пешеходные переходы получают широкое распространение в городах страны. Причем вариантов, как выделить дополнительно зебру и привлечь внимание водителей, много. К примеру, в Бийске меняется цвет световых опор.

В Пензе еще в начале 2019-го заработал кососвет. Над некоторыми нерегулируемыми переходами на оживленных участках дорог установили дополнительные лампы. Горят они постоянно. А подсветка нового включается, лишь когда человек выходит на проезжую часть.

«Посмотрим, как работает, как себя показывает, надежность, и в дальнейшем будем применять на других пешеходных переходах», - сообщил Максим Иванкин.