Общество

В Пензе начали тестировать умный нерегулируемый переход

Печать

Около Соборной площади в Пензе тестируют работу умного нерегулируемого пешеходного перехода. Пока такой в городе один. Функционировать он начинает в темное время суток, когда зажигаются уличные фонари.

«Данный пешеходный переход оборудован датчиками движения. При подходе пешехода датчик срабатывает - и загорается для водителей красный предупреждающий свет, и загорается подсветка», - рассказал директор Департамента ЖКХ г. Пензы Максим Иванкин.

Это одно из мероприятий, проводимых в целях повышения безопасности дорожного движения в областном центре. На бюджетные средства закуплено оборудование и произведен его монтаж.

«Интересно выглядит, очень футуристично. Это что-то новое, а все новое - это хорошо», - заявила девушка.

«Если доказано, что они полезны, то, конечно, это нужно», - отметил молодой человек.

Умные пешеходные переходы получают широкое распространение в городах страны. Причем вариантов, как выделить дополнительно зебру и привлечь внимание водителей, много. К примеру, в Бийске меняется цвет световых опор.

В Пензе еще в начале 2019-го заработал кососвет. Над некоторыми нерегулируемыми переходами на оживленных участках дорог установили дополнительные лампы. Горят они постоянно. А подсветка нового включается, лишь когда человек выходит на проезжую часть.

«Посмотрим, как работает, как себя показывает, надежность, и в дальнейшем будем применять на других пешеходных переходах», - сообщил Максим Иванкин.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Гость||

вот нафиг он там не нужен.

Если только попам рпц, которые не знают мирских ПДД.

Гость||

Ну может ходя бы переход будет умный среди вас дураков.

Гость||

Вот увидите,до конца лета не проработает. У нас же всё через одно место.

Гость||

Сломают вандалы

Гость||

Своруют чинки

Гость||

А что стало с переходом около кафе "Градусгик",тоже деньги закопали в переход с подсветкой. Пила пилит...

Гость||

На пересечении Московской и Максима Горького уже делали умный переход, вмонтированный в асфальт. За 1,5 миллиона рублей. Через 2 года пришёл в полную негодность...

Гость||

Также делали зелёную волну по проспекту строителей и Суворова. Где она сейчас? А ведь на разработку и монтаж оборудования вложили огромны́е деньги!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте