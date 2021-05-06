В Богословке торжественно открыли обновленный школьный музей

06.05.2021 | 20:09

14 апреля ушел из жизни последний фронтовик из села Богословка Константин Саушкин.

Боец Красной армии оборонял Пулковские высоты в блокадном Ленинграде, был разведчиком. О нем и других земляках, воевавших в годы Великой Отечественной, расскажут в местном школьном музее. В прошлом году он занял третье место на всероссийском конкурсе и получил 200 000 рублей на свое развитие. На эти деньги сделали ремонт и реэскпозицю - уже на два зала. Один посвятили краеведению, другой - боевой славе.

«Так, например, из семьи Никишиных на фронт ушли четыре брата, двое из которых были летчиками. Никишин Николай Иванович был участником Берлинской операции, был трижды награжден орденом Красного Знамени - одной из высших наград в годы Великой Отечественной войны», - рассказала руководитель историко-краеведческого музея средней школы с. Богословка Наталья Кузнецова.

Активное участие в обновлении музея принимали сами школьники.

«Нам понравилось искать документы, общаться с разными людьми, то есть это такая интересная информация, и ты ею обладаешь в полной мере, можешь рассказать о любом экспонате, об истории своего села. Это гордость», - отметила ученица 10-го класса средней школы им. С. А. Суркова Татьяна Умрихина.

«Я благодарен тем предпринимателям, которые поддержали федеральный грант и добавили собственные средства на развитие музея. Я благодарен областной станции юных туристов, которые создали здесь базовый центр и способствуют развитию содержания музея», - произнес врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

В честь торжественного открытия новых залов музею были переданы денежные сертификаты на общую сумму в 30 000 рублей. Эти деньги должны помочь учреждению в его дальнейшей краеведческой и исторической работе.