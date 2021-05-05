Общество

В Пензе отремонтировали башенные часы «Кукушка»

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Часы «Кукушка», расположенные на улице Московской рядом с Фонтанной площадью в Пензе, отныне будут показывать точное время.

На то, что стрелки на циферблате отстают, обратили внимание горожане.

Теперь часы приведены в порядок.

«4 апреля по многочисленным просьбам горожан был выполнен ремонт одной из главных достопримечательностей города - часов «Кукушка», - сообщает МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» на своей странице в Instagram.

Башенные часы на Московской уже ломались в 2019 году. Механическая птица несколько дней молчала, а затем стала выскакивать из домика в неурочное время.

Специалисты «Зеленого хозяйства» вернули кукушке голос, а заодно поменяли стекло циферблата. А для того чтобы птичка вылетала в положенное время, пришлось вызывать мастера из Сердобска. Именно в этом городе когда-то выпускали знаменитые часы с кукушкой, и там еще остались специалисты, умеющие чинить такие механизмы.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«4 апреля по многочисленным просьбам
4 мая, на самом деле.

И да, не "по многочисленным просьбам", а по сигналам горожан, ставящим на вид городским властям их, властей, бездействие и ненадлежащие надзор и содержание объекта.

Гость||

Часы Судного дня.

Гость||

Гость писал(a):

Часы Судного дня.
кукушка обычно рано или поздно съезжает

Гость||

Молодец Андрей Иванович Денискин!!!!

Гость||

Это ещё кто？

Гость||

12.43，это его работа, не более.

Гость||

Андрей Иваныч молодец!

Жги, Андрей Иваныч!

Гость||

Гость писал(a):

12.43，это его работа, не более.
В каком смысле, его работа, он сам что ли часы ремонтировал?

Гость||

Главное - организовать!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«4 апреля по многочисленным просьбам горожан был выполнен ремонт одной из главных достопримечательностей города - часов «Кукушка», - сообщает МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» на своей странице в Instagram.
Одуреть ,свои обязанности по ремонту и обслуживаю собственности которая находиться у них на балансе осуществляют теперь по просьбам граждан!? За 2,5 месяца пребывания на посту директора МУП Зеленое хозяйство Денискин доказал что он такой же никчемный руководитель. Когда власть опомниться и назначит туда профильного профессионала ,а не не очередного приближенного к "телу" дилетанта????????????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и там еще остались специалисты, умеющие чинить такие механизмы.
ПОЗОРИЩЕ!!!! Пензенский государственный университет - ректор гаишник! И ищем механиков-стариков...Это прорыв

Гость||

Теперь неплохо бы привести в нормальный вид часы на Пензе-I

Гость||

Это прорыв !!!

Гость||

Гость писал(a):

Теперь неплохо бы привести в нормальный вид
Фонтан и убрать дырявого Иван-коня,символ коррупции, либерастии и прочей пошлости.Уродующий восприятия детей окружающего мира. Вот Вы выходите утром к себе во двор - а там такая погань...

Гость||

Андрей Иваныч ни причем. Если не было многочисленных просьб и жалоб на работу часов, сам бы не догадался видимо, продолжая сидеть на попе ровно в кабинете. Спасибо искреннее тем, кто остался не равнодушен и сообщал о проблеме с часами, и тем, кто лично ремонтировал часы эти своими руками！

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Имя: Гость
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