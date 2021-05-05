В Пензе отремонтировали башенные часы «Кукушка»

05.05.2021 | 11:50

Часы «Кукушка», расположенные на улице Московской рядом с Фонтанной площадью в Пензе, отныне будут показывать точное время.

На то, что стрелки на циферблате отстают, обратили внимание горожане.

Теперь часы приведены в порядок.

«4 апреля по многочисленным просьбам горожан был выполнен ремонт одной из главных достопримечательностей города - часов «Кукушка», - сообщает МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» на своей странице в Instagram.

Башенные часы на Московской уже ломались в 2019 году. Механическая птица несколько дней молчала, а затем стала выскакивать из домика в неурочное время.

Специалисты «Зеленого хозяйства» вернули кукушке голос, а заодно поменяли стекло циферблата. А для того чтобы птичка вылетала в положенное время, пришлось вызывать мастера из Сердобска. Именно в этом городе когда-то выпускали знаменитые часы с кукушкой, и там еще остались специалисты, умеющие чинить такие механизмы.