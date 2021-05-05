Общество

В квартирах пензенцев начали проверять дымоходы

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Гостеприимными пензенцы бывают не всегда. Некоторые хлопают дверью перед носом у представителей управляющих компаний, которые пытаются осмотреть вентиляционные отверстия и дымоходы в квартирах, где установлены газовые колонки.

«Проблема насущная, проблема есть, люди умирают от удушья и взрывов бытового газа. Есть проблема, надо ее решать», - сообщил заместитель директора управляющей компании Михаил Галкин.

О проводимой проверке жильцов предупреждают заранее. На дверях подъездов вывешивают объявление с указанием даты и времени. Специалисты обычно осматривают вентиляцию в ванной и в кухне.

Согласно правилам эксплуатации газового оборудования в квартирах категорически запрещается заклеивать или закрывать дымовые и вентиляционные каналы обоями, кухонными шкафами, а также вставлять внутрь принудительную вытяжку.

«Если гражданин в свою квартиру не допускает либо отказывается от заключения договора обязательного технического обслуживания газоиспользующего оборудования, он может быть подвергнут административному наказанию», - предупредил и. о. начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

Проверки дымоходов и вентиляции представители управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов проводят три раза в год.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Будьте дома и Вам прочистят дымоход!!!

Гость||

На предмет наличия иностранной валюты, как в "Мастере.."?

Гость||

Нет доверия к проверяющим.

Гость||

А справка об отсутствии ковида у них есть?

Гость||

Киндаев им напишет.

Гость||

Гость писал(a):

Нет доверия к проверяющим.

Ты как думал, если под кроватью 500 миллионов.

Гость||

Герцена 1а проверяйте, забит наглухо дымоход,вентиляция не работает, чтобы колонка включилась, надо окно открыть для тяги, проверяйте

Гость||

Господин Галкин, вы когда дыры на дороге около своего офиса заделаете.Там как в войну , одни ямы.В этом здании много всяких контор, в том числе и прокат машин.Помойка там тоже прямо на детскую площадку смотрится.Бедные дети - растут на помойке, ходят в садик по ямам,дышат канализацией.Родителям нравится !

Гость||

Ко мне в апреле три раза приходили.

И всегда представлялись от разных организаций удостоверений естественно не предъявляли, и всегда без масок. Жулики наверное.

Естественно не пустил, послал их в лес, за подснежниками.

Гость||

Как их пускать если у них нет удостоверение личности. Это просто жулики.

Гость||

Проверяльщиков полстраны и ведь денежки нехилые получают (со штрафов?). А кого делать не найти.

Имя: Гость
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