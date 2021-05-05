В квартирах пензенцев начали проверять дымоходы

05.05.2021 | 18:03

Гостеприимными пензенцы бывают не всегда. Некоторые хлопают дверью перед носом у представителей управляющих компаний, которые пытаются осмотреть вентиляционные отверстия и дымоходы в квартирах, где установлены газовые колонки.

«Проблема насущная, проблема есть, люди умирают от удушья и взрывов бытового газа. Есть проблема, надо ее решать», - сообщил заместитель директора управляющей компании Михаил Галкин.

О проводимой проверке жильцов предупреждают заранее. На дверях подъездов вывешивают объявление с указанием даты и времени. Специалисты обычно осматривают вентиляцию в ванной и в кухне.

Согласно правилам эксплуатации газового оборудования в квартирах категорически запрещается заклеивать или закрывать дымовые и вентиляционные каналы обоями, кухонными шкафами, а также вставлять внутрь принудительную вытяжку.

«Если гражданин в свою квартиру не допускает либо отказывается от заключения договора обязательного технического обслуживания газоиспользующего оборудования, он может быть подвергнут административному наказанию», - предупредил и. о. начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

Проверки дымоходов и вентиляции представители управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов проводят три раза в год.