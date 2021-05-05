Общество

С начала мая в области задержали 112 нетрезвых водителей

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В первые майские дни количество нетрезвых водителей на дорогах области традиционно увеличивается - как и сотрудников ГИБДД. Пензенская Госавтоинспекция подводит итоги широкомасштабных рейдов, прошедших в праздничные дни.

«Только за четыре дня пресечено более трех тысяч нарушений правил дорожного движения. В том числе было задержано 112 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Тринадцать из них повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. За это, кстати, водителям грозит уже уголовная ответственность.

Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 89 автолюбителей, не имеющих права управления транспортными средствами, и 26 человек, которые ранее были лишены водительских удостоверений.

«Уважаемые участники дорожного движения, если вы располагаете информацией о водителе в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте в Госавтоинспекцию по телефонам 59-90-02, 59-90-03 или 02», - обратился к гражданам Антон Шматков.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Да что у него с дикцией?

Гость||

«Только за четыре дня пресечено более трех тысяч нарушений правил дорожного движения.

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Ужасные цифры. Это что, выходит каждые 2 минуты - нарушитель? Что за люди, которые так безобразно управляют транспортными средствами?

Гость||

Гость писал(a):

Что за люди, которые так безобразно управляют
Вы полагаете это люди? Это чистокровные алкаши!

Гость||

Предлагаю помимо лишения прав пожизненно за пьяную езду, пойманным пьянчугам заливать в глотку расплавленный свинец, ибо нечего пьяным садиться за руль. Иначе сволота пьяная так и будет убивать на дорогах и пешеходов и порядочных водителей.

Гость||

ну , гля , вы и идиоты - это отчет безмозглый о якобы работе . Предлагаю помимо лишения прав пожизненно за пьяную езду, пойманным пьянчугам заливать в глотку расплавленный свинец, ибо нечего пьяным садиться за руль. Иначе сволота пьяная так и будет убивать на дорогах и пешеходов и порядочных водителей.а тобе бы ума где нибать поднабратся, придурок...

Имя: Гость
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