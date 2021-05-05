С начала мая в области задержали 112 нетрезвых водителей

05.05.2021 | 19:28

В первые майские дни количество нетрезвых водителей на дорогах области традиционно увеличивается - как и сотрудников ГИБДД. Пензенская Госавтоинспекция подводит итоги широкомасштабных рейдов, прошедших в праздничные дни.

«Только за четыре дня пресечено более трех тысяч нарушений правил дорожного движения. В том числе было задержано 112 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Тринадцать из них повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. За это, кстати, водителям грозит уже уголовная ответственность.

Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 89 автолюбителей, не имеющих права управления транспортными средствами, и 26 человек, которые ранее были лишены водительских удостоверений.

«Уважаемые участники дорожного движения, если вы располагаете информацией о водителе в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте в Госавтоинспекцию по телефонам 59-90-02, 59-90-03 или 02», - обратился к гражданам Антон Шматков.