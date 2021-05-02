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Общество

На Фонтанной площади состоялось первое лазерное представление

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В светлое время суток это обычное гидротехническое сооружения, из которого бьют струи воды. На его работу пензенцы практически уже не обращают внимания. С наступлением темноты картина меняется: обычный фонтан превращается в светомузыкальный.

В Пензе состоялось первое в этом году яркое лазерное представление, которое сопровождается известными композициями от классики до рок-хитов. Мелодии настолько заводные, что некоторые жители города пустились в пляс.

«Все отлично. Мне кажется, побольше бы вот таких фонтанов и шоу для народа. Думаю, это вообще отлично для малышей и молодежи», - поделилась впечатлениями пензячка.

«Конечно, завораживающе, очень красиво. Единственное, мне кажется, очень затянуто. Но мне очень понравилось», - выразила мнение зрительница лазерного шоу.

Сезон открыт. Правда, наблюдать за яркими брызгами, взмывающими ввысь, и голографическими рисунками, появляющимися на воде, пензенцы и гости города могут всего 40 минут начиная с 20:30. Все остальное время фонтан работает в бесшумном режиме.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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