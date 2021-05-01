Общество

В пензенских храмах состоялся обряд освящения пасхальной еды

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День, когда принято как можно меньше говорить и больше думать (о душе в первую очередь), - Великая суббота, фактически начало празднования Пасхи. До наступления Христова Воскресения остаются считанные часы.

«Зачастую мы проводим это время в суете, готовясь к празднику, а Церковь нас призывает, наоборот, остановиться, помолчать и немножко задуматься о том, для чего мы живем, кто мы такие и что вообще Светлое Христово Воскресение значит в нашей жизни. Конечно, не всегда у нас это получается, но Церковь из года в год нас к этому призывает», - дал наставление высокопреосвященнейший Серафим.

После окончания Божественной литургии, которую в Спасском кафедральном соборе совершил митрополит Пензенский и Нижнеломовский, на крыльце храма состоялось освящение пасхальных угощений. Верующие выложили на столы творожные пасхи, куличи, крашеные яйца.

Обряд освящения пасхальных яств провели во всех храмах Пензы несколько раз, чтобы каждый желающий мог окропить кушанья святой водой. После полуночи верующие будут ими разговляться после самого строгого в году поста.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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