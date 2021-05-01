Пензенские молодые активисты посвятили Первомаю флешмоб

Тучи в небе, лужи под ногами и непогода пензенскую молодежь не испугали. Активисты и волонтеры приняли участие в акции, посвященной Первомаю.
«Праздник Весны и Труда ежегодно отмечали тысячи пензенцев, выходя на торжественные митинги. Десятилетиями на демонстрации ходили наши бабушки, дедушки, родители, тем самым отдавая дань уважения человеку труда.
Но свои коррективы внес коронавирус, из-за чего ряд регионов, в том числе и Пензенская область, отказались от проведения массовых торжественных мероприятий, посвященных 1 Мая», - отметил организатор акции Илья Щербаков.
Вместо митинга молодые люди и девушки поддержали небольшой флешмоб. Собрались старшеклассники и студенты на Юбилейной площади.
«Мы не репетировали, сейчас выстраиваемся, все делаем на ходу. Надо выстроиться в слово «мая» и единицу, чтобы можно было снять сверху», - рассказала участница акции Анастасия Серова.
После окончания флешмоба его участники раздали пензенцам ленточки в цветах российского флага и воздушные шарики.
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penzainform.ru писал(a):Объясните пж. смысл сей акции. Что это дало жителям г.Пензы и России в целом?