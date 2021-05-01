Пензенские молодые активисты посвятили Первомаю флешмоб

01.05.2021 | 20:30

Тучи в небе, лужи под ногами и непогода пензенскую молодежь не испугали. Активисты и волонтеры приняли участие в акции, посвященной Первомаю.

«Праздник Весны и Труда ежегодно отмечали тысячи пензенцев, выходя на торжественные митинги. Десятилетиями на демонстрации ходили наши бабушки, дедушки, родители, тем самым отдавая дань уважения человеку труда.

Но свои коррективы внес коронавирус, из-за чего ряд регионов, в том числе и Пензенская область, отказались от проведения массовых торжественных мероприятий, посвященных 1 Мая», - отметил организатор акции Илья Щербаков.

Вместо митинга молодые люди и девушки поддержали небольшой флешмоб. Собрались старшеклассники и студенты на Юбилейной площади.

«Мы не репетировали, сейчас выстраиваемся, все делаем на ходу. Надо выстроиться в слово «мая» и единицу, чтобы можно было снять сверху», - рассказала участница акции Анастасия Серова.

После окончания флешмоба его участники раздали пензенцам ленточки в цветах российского флага и воздушные шарики.