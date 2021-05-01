Общество

Пензенские молодые активисты посвятили Первомаю флешмоб

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Тучи в небе, лужи под ногами и непогода пензенскую молодежь не испугали. Активисты и волонтеры приняли участие в акции, посвященной Первомаю.

«Праздник Весны и Труда ежегодно отмечали тысячи пензенцев, выходя на торжественные митинги. Десятилетиями на демонстрации ходили наши бабушки, дедушки, родители, тем самым отдавая дань уважения человеку труда.

Но свои коррективы внес коронавирус, из-за чего ряд регионов, в том числе и Пензенская область, отказались от проведения массовых торжественных мероприятий, посвященных 1 Мая», - отметил организатор акции Илья Щербаков.

Вместо митинга молодые люди и девушки поддержали небольшой флешмоб. Собрались старшеклассники и студенты на Юбилейной площади.

«Мы не репетировали, сейчас выстраиваемся, все делаем на ходу. Надо выстроиться в слово «мая» и единицу, чтобы можно было снять сверху», - рассказала участница акции Анастасия Серова.

После окончания флешмоба его участники раздали пензенцам ленточки в цветах российского флага и воздушные шарики.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

небольшой флешмоб
Объясните пж. смысл сей акции. Что это дало жителям г.Пензы и России в целом?

Гость||

Местные дурочки?

Имя: Гость
Комментарий:

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