В Троицком женском монастыре готовят праздничное угощение

30.04.2021 | 20:22

Выпекать ароматные куличи в Троицком женском монастыре начали еще в минувший понедельник. Послушницы обители на улице Кирова до наступления Светлого Христова Воскресения постарались успеть сделать как можно больше. В итоге получилось около 2 000 сдобных красавцев.

Напоследок оставили приготовление творожной пасхи. В ее состав, помимо творога, входит несколько обязательных ингредиентов: сливочное масло, яичные желтки, сметана, сахар, ваниль, изюм. Иногда добавляются цукаты.

«Пасха традиционная, мы ее готовим уже 20 лет точно. Она очень вкусная, и мы никогда рецепт не меняем. Я сама по образованию кондитер, поэтому мы выбрали один из лучших проверенных рецептов», - рассказала эконом Троицкого женского монастыря Магдалина.

По самым скромным подсчетам, в этом году приготовили более 100 килограммов творожной пасхи.

Все праздничные яства освящены и подолгу в монастырской лавке не залеживаются. Обычно к Светлому Христову Воскресению все раскупается.