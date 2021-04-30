В Троицком женском монастыре готовят праздничное угощение

Выпекать ароматные куличи в Троицком женском монастыре начали еще в минувший понедельник. Послушницы обители на улице Кирова до наступления Светлого Христова Воскресения постарались успеть сделать как можно больше. В итоге получилось около 2 000 сдобных красавцев.
Напоследок оставили приготовление творожной пасхи. В ее состав, помимо творога, входит несколько обязательных ингредиентов: сливочное масло, яичные желтки, сметана, сахар, ваниль, изюм. Иногда добавляются цукаты.
«Пасха традиционная, мы ее готовим уже 20 лет точно. Она очень вкусная, и мы никогда рецепт не меняем. Я сама по образованию кондитер, поэтому мы выбрали один из лучших проверенных рецептов», - рассказала эконом Троицкого женского монастыря Магдалина.
По самым скромным подсчетам, в этом году приготовили более 100 килограммов творожной пасхи.
Все праздничные яства освящены и подолгу в монастырской лавке не залеживаются. Обычно к Светлому Христову Воскресению все раскупается.
Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона!
penzainform.ru писал(a):А у них есть санитарные книжки,если это выставляют на продажу?
Я например брезгую...