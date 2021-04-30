Общество

В Троицком женском монастыре готовят праздничное угощение

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Выпекать ароматные куличи в Троицком женском монастыре начали еще в минувший понедельник. Послушницы обители на улице Кирова до наступления Светлого Христова Воскресения постарались успеть сделать как можно больше. В итоге получилось около 2 000 сдобных красавцев.

Напоследок оставили приготовление творожной пасхи. В ее состав, помимо творога, входит несколько обязательных ингредиентов: сливочное масло, яичные желтки, сметана, сахар, ваниль, изюм. Иногда добавляются цукаты.

«Пасха традиционная, мы ее готовим уже 20 лет точно. Она очень вкусная, и мы никогда рецепт не меняем. Я сама по образованию кондитер, поэтому мы выбрали один из лучших проверенных рецептов», - рассказала эконом Троицкого женского монастыря Магдалина.

По самым скромным подсчетам, в этом году приготовили более 100 килограммов творожной пасхи.

Все праздничные яства освящены и подолгу в монастырской лавке не залеживаются. Обычно к Светлому Христову Воскресению все раскупается.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

все раскупается.
А у них есть санитарные книжки,если это выставляют на продажу?

Я например брезгую...

Гость||

Я тоже.

Имя: Гость
Комментарий:

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