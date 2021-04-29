В области резко выросло число пострадавших от укусов клещей

29.04.2021 | 12:37

В четверг, 29 апреля, региональное управление Роспотребнадзора обнародовало данные о пострадавших от укуса клещей в Пензенской области за минувшую неделю.

Несмотря на похолодание, число жертв членистоногих увеличилось. Так, к медикам обратился 61 укушенный, в том числе 20 детей до 14 лет.

Всего с начала сезона активности клещей (этой весной первый случай зарегистрирован 5 апреля) от их нападений пострадал 81 житель области, среди них 28 несовершеннолетних.

В лаборатории на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза проверили 69 опасных кровососов (62 - за минувшую неделю), в 7 случаях (10,1%) тесты оказались положительными.