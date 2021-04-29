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Общество

В области резко выросло число пострадавших от укусов клещей

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В четверг, 29 апреля, региональное управление Роспотребнадзора обнародовало данные о пострадавших от укуса клещей в Пензенской области за минувшую неделю.

Несмотря на похолодание, число жертв членистоногих увеличилось. Так, к медикам обратился 61 укушенный, в том числе 20 детей до 14 лет.

Всего с начала сезона активности клещей (этой весной первый случай зарегистрирован 5 апреля) от их нападений пострадал 81 житель области, среди них 28 несовершеннолетних.

В лаборатории на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза проверили 69 опасных кровососов (62 - за минувшую неделю), в 7 случаях (10,1%) тесты оказались положительными.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Несмотря на похолодание, число жертв членистоногих увеличилось. Так, к медикам обратился 61 укушенный, в том числе 20 детей до 14 лет.
Почему владельцев клещей не обязут выгуливать их в наморднике и на поводке, выделить специальные площадки и ввести шрафы в конце концов на законодательном уровне!

Гость||

Вместо того, чтобы вовремя провести обработку той же олимпийском аллеи, рапортуют о количестве укушенных, забыли только показать во что превращается человек с боррелиозом

Гость||

Гость писал(a):

Вместо того, чтобы вовремя провести обработку той же олимпийском аллеи, рапортуют о количестве укушенных, забыли только показать во что превращается человек с боррелиозом
Ну и хорошо, меньше сипотсменов будет и Грет Тумберг в Пензе!

Гость||

Актёры высшего пилотажа

Гуляем по парку, вечереет, людей совсем мало.

В небе вьются стрижи, ловят свой шустрый ужин - беззаботную комашню, совершают сумасшедшие пируэты непревзойдённых летчиков-асов.

Неожиданно птица с неестественно вывернутым крылом падает у наших ног, буквально в полуметре. Беру её на руки, она не сопротивляется, не пищит и не вырывается! Смотрит доверчиво, простодушно. Тяжело дышит, вздрагивает - наверное, болит сломанное крыло.

Мы спасителями себя почувствовали, оказавшимися так удачно в нужном месте, в нужный час!

Ощущаю себя доктором Айболитом. Дикая птица меня не боится! Будем лечить и выхаживать! Как хорошо, как несказанно повезло птахе, что мы тут проходили, подобрали, а так бы погибла, дикие коты сожрали бы...

Потом малая увидела что-то крупное под крылом. Какая-то странная бусина, до сантиметра в диаметре. Откуда бусы у птиц?! Я её палочкой отодрала - оказалось, клещ.

А птица на ладони вроде как без сознания, глаза закатила, крылья несколько театрально висят. Потом я увидела второго клеща, вытащила.

После этого стриж неожиданно встрепенулся, ожил телом, взбодрился духом и улетел, даже не попрощавшись, не поцеловавшись! И крыло целое!

Мы сразу растерялись от чудесного исцеления...

Удивительно, но хитрюга абсолютно не был травмирован. Хорошей актерской игрой маленький виртуоз попросил помощи.

Гость||

Гость писал(a):

забыли только показать во что превращается человек с боррелиозом
И вот что же он плевласяеца?

Гость||

Клещей у нас много, всех уважаем.

Гость||

Если боишься клещей, то тебе кранты. А если не боишься, то все равно кранты - помрешь от ковида.

Гость||

Незнаю как на счет боррелиоза, а короновирусом с прошлого года болеем.

Гость||

Кусай клещей, пей кровь у комаров, чирикай в ухо спящим птицам, неси возмездие. Это лето должно стать твоим!

Имя: Гость
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