В области резко выросло число пострадавших от укусов клещей

В четверг, 29 апреля, региональное управление Роспотребнадзора обнародовало данные о пострадавших от укуса клещей в Пензенской области за минувшую неделю.
Несмотря на похолодание, число жертв членистоногих увеличилось. Так, к медикам обратился 61 укушенный, в том числе 20 детей до 14 лет.
Всего с начала сезона активности клещей (этой весной первый случай зарегистрирован 5 апреля) от их нападений пострадал 81 житель области, среди них 28 несовершеннолетних.
В лаборатории на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза проверили 69 опасных кровососов (62 - за минувшую неделю), в 7 случаях (10,1%) тесты оказались положительными.
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penzainform.ru писал(a):Почему владельцев клещей не обязут выгуливать их в наморднике и на поводке, выделить специальные площадки и ввести шрафы в конце концов на законодательном уровне!