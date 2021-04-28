Валерий Лидин стал участником заседания Совета законодателей РФ

28.04.2021 | 10:16

Во вторник, 27 апреля, председатель Заксобра Пензенской области Валерий Лидин принял участие в заседании Совета законодателей РФ. Мероприятие прошло в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Участники обсудили задачи, поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, и обсудили вызовы, с которыми столкнулось государство из-за эпидемии коронавируса.

Заседание открыло выступление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Сегодня на первый план выходит обеспечение устойчивости экономики, финансовой устойчивости субъектов федерации, запуск важных инфраструктурных проектов развития, раскрытие уникального культурного и туристического потенциала. Настал момент, когда каждый регион должен посмотреть на свои возможности, понять, как он может использовать свои преимущества», - сказала спикер верхней палаты российского парламента.

Также Валентина Матвиенко затронула тему «сбережения народа» и преодоления негативных тенденций в демографической ситуации, модернизации первичного звена здравоохранения, экологического благополучия.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что для реализации послания правительству и регионам нужно объединить усилия, взаимодействовать вместе и синхронно.

Участники мероприятия заслушали доклад зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой. Она сообщила о ситуации с распространением коронавируса, ходе вакцинации, лекарственном обеспечении льготных категорий граждан, диспансеризации.

С членами Совета законодателей РФ встретился Президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что ряд важных инициатив его послания Федеральному Собранию имеют чисто региональное значение и нацелены на комплексное и сбалансированное развитие территорий страны, на укрепление финансовой базы муниципалитетов.

«Как и в начале прошлого века, парламентарии современной России представляют разные политические силы. Но убежден: для депутатов всех уровней, для сенаторов на первом месте были, есть и, уверен, всегда останутся, всегда будут национальные интересы нашей страны. Это самая прочная основа для консолидации, для вашей совместной, слаженной работы по достижению стратегических целей развития России. Для решения ключевых задач, стоящих перед обществом и государством в сфере экономики, экологии, демографии, и самое главное, в повышении уровня и качества жизни наших граждан», - сказал Владимир Путин и призвал законодателей держать реализацию мер из послания Федеральному Собранию на особом контроле.

Глава государства добавил, что рассчитывает, что намеченное будет отработано парламентариями профессионально и в срок.

Мероприятие прокомментировал спикер пензенского Заксобра Валерий Лидин.

«Это первое заседание законодателей, которое проводится в полном составе после пандемии коронавируса. В Северную столицу России приехали представители всех субъектов федерации, чтобы совместно обсудить наиболее актуальные вопросы и выработать эффективные меры по решению насущных задач.

Законодательные инициативы по выполнению первоочередных задач главы государства внесены в нижнюю палату парламента, на этой неделе депутаты обсуждают план мероприятий Законодательного собрания Пензенской области по реализации положений послания. Документ содержит одиннадцать разделов по таким направлениям, как демография, защита детей, поддержка молодежи, предпринимательства, малообеспеченных семей, развитие системы здравоохранения, решение вопросов занятости населения, обеспечение устойчивости региональных финансов, благоустройство территорий, сохранение исторической памяти», - отметил он.

Валерий Лидин добавил, что борьба с распространением коронавируса остается для власти приоритетной. Остановить эпидемию поможет иммунизация.

«Более 50 тыс. жителей Пензенской области завершили вакцинацию полностью. Прививочная кампания осуществляется в 74 стационарных и 6 мобильных пунктах. Вакцинация проходит препаратом «Спутник V». Кроме того, в регион поступила партия вакцины «КовиВак», созданной центром имени Чумакова. По информации медицинских работников, в общей сложности пропускная способность одной площадки составляет 60 человек в сутки при односменном графике работы», - констатировал спикер.