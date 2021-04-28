Общество

В Пензе сменился руководитель центра управления регионом

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В среду, 28 апреля, стало известно, что в Пензе назначен новый руководитель центра управления регионом. Им стал 50-летний Павел Шувалкин, до этого работавший заместителем начальника управления внутренней политики правительства области.

Сведения о смене начальника ЦУРа подтвердили в региональном департаменте информационной политики и СМИ.

Известно, что до прихода на должность в областное правительство Павел Шувалкин долгое время работал в системе ФСБ.

Первым руководителем ЦУРа, начавшего работу в конце 2020 года, был Антон Карпушкин. В феврале он покинул пост по собственному желанию «по сугубо личным, весьма веским причинам».

Карпушкина сменил Андрей Елистратов, возглавлявший отдел исполкома регионального отделения партии «Единая Россия». Причины его ухода также не раскрываются.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Да то Квнщик то Едровец ,вот нашли идеального Фсбшник,у регионе нет вообще руководителей что смогли бы справиться?

Гость||

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Спасибо.

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