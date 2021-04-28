«Термодом» продолжает развивать социальную инфраструктуру Спутника

28.04.2021 | 20:46

Строительный холдинг «Термодом» начал строительство нового детского сада в Городе Спутнике. Для микрорайона он станет уже восьмым по счету. Один детсад был открыт в прошлом году, еще три — в 2019-м. Все они построены по типовому проекту. Каждый рассчитан на 120 мест, в каждом есть ясельные группы — для малышей Спутника.

«В Городе Спутнике «Термодом» строит не только дома. Важная часть микрорайона — социальные объекты. Компания подходит к этому ответственно. В каждой новой очереди строительства Спутника мы закладываем минимум один социальный объект», — рассказал заместитель начальника отдела капитального строительства холдинга «Термодом» Сергей Кузнецов.

«Новый детсад расположен в 11-й очереди строительства, рядом с новой детской поликлиникой. Даже дизайн фасадов садика подбирали таким образом, чтобы он гармонично вписывался в окружающую архитектуру, а детей стимулировал на развитие», — пояснила архитектор Ксения Кравцова.

Строительство идет быстро, новый садик «Термодом» планирует сдать уже в конце этого года. Стоит отметить, что сейчас в Спутнике открыт также один из самых больших детских садов в Пензенской области — на 415 мест. Микрорайон продолжает развиваться, и строительный холдинг «Термодом» прикладывает для этого все усилия.