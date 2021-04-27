В Пензенской области работникам детсадов собираются доплачивать

27.04.2021 | 14:13

Список должностей молодых специалистов в муниципальных детсадах Пензенской области собираются расширить. Соответствующий законопроект рассмотрят в пятницу, 30 апреля, депутаты регионального парламента на сессии.

«Сейчас статус молодого специалиста в дошкольных учреждениях приобретают только педагоги, занимающие должность «воспитатель». Предлагается дополнить перечень такими должностями, как «музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог-психолог», «учитель-логопед», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас эти должности занимают 25 молодых специалистов (6 педагогов-психологов, 6 музыкальных руководителей, 3 инструктора по физкультуре и 10 учителей-логопедов).

Таким работникам предлагается установить денежную выплату в размере 35 тысяч рублей каждому ежегодно в течение первых трех лет с даты их трудоустройства в образовательную организацию.

Если проект будет принят, то потребуются дополнительные расходы бюджета Пензенской области в размере 1 139,3 тыс. рублей.