Общество

В Пензенской области работникам детсадов собираются доплачивать

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Список должностей молодых специалистов в муниципальных детсадах Пензенской области собираются расширить. Соответствующий законопроект рассмотрят в пятницу, 30 апреля, депутаты регионального парламента на сессии.

«Сейчас статус молодого специалиста в дошкольных учреждениях приобретают только педагоги, занимающие должность «воспитатель». Предлагается дополнить перечень такими должностями, как «музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог-психолог», «учитель-логопед», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас эти должности занимают 25 молодых специалистов (6 педагогов-психологов, 6 музыкальных руководителей, 3 инструктора по физкультуре и 10 учителей-логопедов).

Таким работникам предлагается установить денежную выплату в размере 35 тысяч рублей каждому ежегодно в течение первых трех лет с даты их трудоустройства в образовательную организацию.

Если проект будет принят, то потребуются дополнительные расходы бюджета Пензенской области в размере 1 139,3 тыс. рублей.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Таким работникам предлагается установить денежную выплату в размере 35 тысяч рублей каждому ежегодно
Давно пора, а то молодые спецы, которые устроились в нулевые и в десятые уже давно не молодые специалисты, а доход копеечный.

Гость||

Гость писал(a):

уже давно не молодые специалисты, а доход копеечный.
В пролёте...

Имя: Гость
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