В Пензе дали рекомендации привившимся от коронавируса

27.04.2021 | 18:26

Во время майских выходных без медицинской помощи пензенцы не останутся. Некоторые изменения в графике работы больниц и поликлиник будут, но при необходимости можно и госпитализироваться, и на прием к врачу попасть, и на дом его вызвать.

Учреждения здравоохранения, обслуживающие более 20 тысяч человек - как детские, так и взрослые - неотложную помощь будут оказывать с 8:00 до 14:00 каждый день. Контакт-центры станут функционировать в таком же режиме.

«Что касается приема врачей-специалистов, нашим нормативным документом предусмотрено, что все запланированные ранее меры по оказанию помощи будут сохранены в полном объеме, включая работу всех передвижных установок и выездов врачей и областных специалистов в муниципальные образования», - сообщила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.

Не остановится и процесс вакцинации от COVID-19 - как в поликлиниках, так и в торговых центрах. Но только что привитым бурно радоваться не стоит.

«Необходимо соблюдать те же самые меры предохранения от заражения и после первой вакцинации, и после второй: избегать контакта с заведомо больными респираторными инфекциями, в день вакцинации и где-то еще два дня избегать тяжелой физической нагрузки, переохлаждения, перегревания», - отметила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

И еще врачи подчеркивают: длинные майские выходные в 2021-м ввели для того, чтобы разобщить людей и снизить темпы роста числа заболевших коронавирусом. Инфекция по-прежнему существует.

«Ношение масок для людей в общественных местах, в местах скученности населения обязательно. Единственное исключение - дети до 7 лет», - пояснила врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Скорая медицинская помощь, а также специализированная в условиях круглосуточных стационаров будет оказываться в полном объеме и без выходных дней.