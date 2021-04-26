В Пензенской области обсудили пути реализации послания президента

26.04.2021 | 15:15

В понедельник, 26 апреля, на совещании в правительстве Пензенской области обсудили реализацию в регионе послания Федеральному Собранию РФ, озвученного главой государства Владимиром Путиным.

«Президент поставил целый ряд задач, первые - это, конечно, вопросы здравоохранения, социальной политики и экономики. Здесь центральное значение - борьба с коронавирусной инфекцией и организация вакцинации населения.

У нас 100 495 человек вакцинированы первым компонентом, вторым - более 56 тысяч. На сегодняшний день мы вышли на темп вакцинации (за исключением выходных дней) более 5 000 человек в сутки. Кроме этого, в область начинает поступать однокомпонентная вакцина. Просьба - темп не сбавлять, а наоборот, увеличивать, внимательно работать с группой 60+», - отметил Олег Мельниченко.

Также он призвал врио министра здравоохранения области Александра Никишина уделить особое внимание ранней диагностике, диспансеризации и профосмотрам, чтобы они были «настоящими».

Глава региона сделал акцент на вопросах первичного звена медико-санитарной помощи и оснащения медучреждений автомобилями скорой. Он поручил зампреду правительства Вячеславу Космачеву в течение ближайшей недели представить предложения в части исполнения послания Президента РФ в этой сфере.

«С начала 2021 года мы, по нашим планам, осмотрели около 71 000 человек, сейчас всю диспансеризацию перенацеливаем на детальный анализ возрастного периода 60+ и для себя индикатив ставим 230 000 осмотреть», - отметил Вячеслав Космачев. Он же уточнил, что количество пунктов вакцинации планируется увеличить с 74 до 99.

Далее Олег Мельниченко затронул тему мер поддержки семей с детьми.

«Прошу оперативно все вопросы с нашими коллегами в Москве отработать, чтобы все было без сбоев. Я думаю, по всей видимости, схема будет применена та же самая, которая применялась, то есть автоматически на счета родителей поступят средства на поддержку детей. Но здесь очень важна разъяснительная работа, чтобы люди не волновались и понимали четко, в какие сроки все это будет происходить», - пояснил он, уточнив, что то же самое касается педагогов-наставников, которым положены дополнительные выплаты.

Затем речь зашла о рынке труда и доходах граждан.

«К декабрю будет модернизирован главный центр занятости в Пензе. Речь идет не только о капитальном ремонте и новом оборудовании, но и об изменении системы работы центра в целом. Будут определены карьерные эксперты, кадровые эксперты, специалисты по анализу рынка труда. Мы готовы предоставить им возможность пройти обучение по программам федерального центра», - рассказал министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

«Задача в том, чтобы люди, которые ищут работу, могли быстро ее находить», - резюмировал Мельниченко.

Обсудили и компенсацию затрат на детский отдых.

«У нас родители уже начали покупать путевки в детские оздоровительные лагеря, поэтому надо в кратчайшие сроки уточнить порядок предоставления этого вида компенсации, провести разъяснительную работу. Вся эта система должна работать с минимальным напряжением для наших людей, чтобы мы их не гоняли по кругу», - подчеркнул врио губернатора.

Кроме того, он озвучил планы по строительству трех школ в Пензе: на улице Измайлова, в седьмом микрорайоне Арбекова и Заре.

«Эти вопросы - на особый контроль, чтобы мы не вывалились из срока представления соответствующих документов. Если по двум объектам есть типовые решения по школам на 1 100 мест, то по одному объекту - уникальная школа по только что разработанной документации», - объяснил Олег Мельниченко, поручив департаменту госимущества подготовить необходимые документы в первоочередном порядке.

Что касается дополнительных бюджетных мест в вузах, то тут, по мнению главы региона, нужно посмотреть, какие специальности необходимы для области исходя из потребностей рынка труда и перспектив его развития. Проанализировав ситуацию, нужно оперативно подать заявки в федеральный центр.